На этой неделе газета «Кур’ер» объявила о запуске традиционной благотворительной акции «Письмо Деду Морозу». Её мы проводим уже больше десяти лет. И у нас есть пять твёрдых аргументов, почему стоит поучаствовать в конкурсе.

1. Желаемые подарки. Почти все дети, кто написал письма и стал победителем акции, получил желаемый подарок. Другие подарки получили те, кто не просил чего-то конкретного. Обычно все участники довольны.

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2. Развлечение. Завершение акции отмечается в клубе Parking. Детское представление, сказочные герои, дискотека, сладкий стол. И всё это бесплатно — в подарок за участие в акции газеты.

3. Семейный досуг. Чаще всего дети пишут письмо, делают поделки в кругу родителей. Совместное занятие всегда сближает. Уверены, что когда дети вырастут, то они будут ценить эти минуты, которые провели в кругу мамы и папы.

4. Это бесплатно и просто. Вам не нужно ничего покупать. Вам не нужно платить за участие. Можете письмо отправить на электронную почту или принести прямо в редакцию. (Все контакты для связи ниже). Этот праздник нам помогают сделать наши партнёры. Про них мы расскажем позже.

5. Семейная номинация. А ещё в этом году мы внедряем отдельную номинацию для всей семьи. И подарок тоже будет классный. Так что участвуйте.

Как стать участником

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилия ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте: