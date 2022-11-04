Ко Дню письменности в Копыле создали муралы, которые посвящены белорусским писателям и другим сюжетам. Корреспондент «Кур’ера» прогулялась по улицам города и посмотрела, как они выглядят сейчас.

В странах Европы муралы — это обычная практика. Городские власти активно используют творчество художников, чтобы украсить улицы, а для Слуцка это пока диковинка. Случчане активно обсуждают первую подобную работу на пятиэтажном доме по улице 14 Партизан.

Реклама

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.