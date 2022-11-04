Как экономить на звонках и мегабайтах? Обзор тарифов МТС для пользователей смартфонов

Абоненты МТС сегодня могут комфортно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и активно разговаривать по телефону. В первую очередь — благодаря тарифам линейки «Супер» и «Безлимитище X». Предлагаем ознакомиться с обзором, где каждый, исходя из потребностей, может подобрать для себя оптимальное сочетание минут, мегабайт и услуг.

Один из самых популярных тарифов. В абонентскую плату здесь включены безлимит мобильного интернета без ограничений по скорости и объёмам мегабайтов, 100 МБ трафика в сутки, которые можно раздавать в режиме модема, а также 600 минут исходящих звонков в месяц во все сети Беларуси.

Также абоненты могут подключить подписку «МТС Премиум» и получить бесплатный доступ на 30 дней.

Реклама

«Безлимитище X» позволяет гибко управлять расходами на звонки. Если 600 минут, включенных в тариф, окажется недостаточно, можно за 4,88 рубля добавить пакет из 200 минут или подключить за 9 рублей полный безлимит исходящих звонков во все сети Беларуси.

Абонентская плата на «Безлимитище X» составляет 29,90 рубля в месяц, а для новых абонентов в рамках акции «Осенние бонусы 2022» в течение года стоимость составит 21,99 рубля в месяц. Кроме того, в течение 90 дней новички могут бесплатно раздавать интернет в режиме модема.

Акционное предложение с выгодными эксклюзивными условиями, запущенное к 20-летию компании МТС. Предложение доступно по 15 ноября 2022 и только для новых подключений.

Абоненты, участники акции, «#Супер20МТС» могут воспользоваться 40 ГБ трафика на неограниченной скорости, безлимитом интернета на скорости 256 кбит/сек и безлимитом исходящих звонков во все сети Беларуси.

А абонентская плата у него сопоставима с тарифом «Супер 20»: в течение первого года после подключения она будет составлять всего 19,99 рубля в месяц, далее — 24,90 рубля в месяц.

В абонентскую плату «Супер 1» включены 1 ГБ трафика на неограниченной скорости, безлимит интернета на скорости 256 кбит/сек и 200 минут звонков на номера МТС.

Абонентская плата на «Супер 1» составляет 12,90 рубля в месяц, а для новых абонентов в течение года — 9,99 рубля в месяц.

Также абоненты могут подключить подписку «МТС Премиум» и получить бесплатный доступ на 30 дней.

В абонентскую плату «Супер 5» включены 5 ГБ трафика на неограниченной скорости, безлимит интернета на скорости 256 кбит/сек, безлимит исходящих звонков на номера МТС и 200 минут — во все сети Беларуси.

Абонплата на тарифе составляет 17,90 рубля в месяц, а для новых абонентов в течение года — 12,99 рубля в месяц.

В рамках акции «Осенние бонусы 2022» новым абонентам тарифа «Супер 5» предоставляется бесплатный доступ к «МТС Премиум» на 90 дней.

В тариф включены 20 ГБ трафика на неограниченной скорости, безлимит интернета на скорости 256 кбит/сек, безлимит исходящих звонков на номера МТС и 400 минут — во все сети Беларуси.

Абонплата составляет 24,90 рубля в месяц, а для новых абонентов в течение года — 19,99 рубля в месяц.

В рамках акции «Осенние бонусы 2022» новым абонентам тарифа «Супер 20» предоставляется бесплатный доступ к «МТС Премиум» на 90 дней.

На данном тарифе предусмотрены 30 ГБ трафика на неограниченной скорости, безлимит интернета на скорости 256 кбит/сек и безлимит исходящих звонков во все сети Беларуси.

Воспользоваться преимуществами тарифа «Супер 30» можно за 34,90 рубля в месяц. Стоимость для новых абонентов в рамках акции «Осенние бонусы 2022» составит 25,99 рубля в месяц в течение года. Дополнительный бонус для новичков — бесплатный доступ к «МТС Премиум» на 90 дней.

Лайфхак по ускорению интернета

Все тарифы в линейке «Супер» предлагают безлимит мобильного интернета по объему трафика. В случае необходимости предусмотрены специальные инструменты для ускорения интернета. Так, услуга «Супер Турбо 5» за 5 рублей добавит 5 ГБ трафика без ограничений скорости до конца месяца, а «Супер безлимит на сутки» за 3 рубля на 24 часа обеспечит максимально возможную скорость.

Подписка «МТС Премиум»

Подписка «МТС Премиум» — это пакет привилегированного обслуживания, который включает в себя 50 ГБ интернет-трафика или безлимит звонков внутри сети, возможность просмотра фильмов и сериалов от more. tv и 85 телеканалов в МТС ТВ, онлайн-кинотеатр Иви, ряд других бонусов и подарков. Подробнее о «МТС Премиум» — здесь.

Как узнать и поменять тариф без посещения салона связи?

Узнать и изменить тариф можно с помощью приложения Мой МТС. Подробнее о тарифах линейки «Супер» и «Безлимитище X» — здесь.