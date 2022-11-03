В Слуцке на Соборной горке появились и исчезли 8 разных церквей

В среду, 2 ноября, в Слуцком епархиальном управлении прошла встреча слушателей с известным краеведом Игорем Титковским, автором статей и членом редколлегии «Кур’ера». Он рассказал о создании и разрушении храмов на Соборной горке (Городище). В беседе участвовал историк Андрей Попов.

По данным лектора, первый храм нашего города мог возникнуть в 12 веке на месте языческого капища, строительство того и другого предполагало наличие значимой точки в ландшафте — возвышенности. Этот храм мог быть «мураваны», то есть каменный, византийского стиля, как в Турове, который являлся центром Туровского княжества и куда входил Слуцк. Подтверждением тому являются обнаруженные в ходе археологических раскопок каменные плитки. Храм был разрушен литовским князем-язычником, после чего на протяжении семи веков на Соборной горке только строились деревянные церкви.

На рубеже 15 и 16 веков на Замковой горке Анастасия, княгиня Слуцкая, воздвигла Успенскую церковь, которая выполняла также и оборонительные функции в составе крепости. К сожалению, участь деревянных храмов была одинаковая — они уничтожались огнём в разные века и по всяким причинам.

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Наконец, в 1889 году прямо по центру Соборной горки была возведена Николаевская церковь, которую прозвали «зелёный собор» по цвету стен. Храм был построен в византийском стиле. Как сказал Игорь Титковский: «Начинали в византийском стиле первый храм, тем и закончили».

Краеведы подсчитали, что всего на Соборной горке появились и исчезли 8 разных церквей. Последняя была разрушена в 1934 году.

Слушатели узнали на лекции множество исторических фактов и размышлений и задали вопросы.

Лекции по истории Слуцка и его окрестностей проходят в помещении Слуцкой епархии каждую среду в 19.00.