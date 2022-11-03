В Слуцком районе планируют модернизировать автоматизированную систему оповещения — установить на предприятиях и организациях новые сирены и громкоговорители.

УКС Слуцкого района объявил электронный аукцион по выбору поставщика оборудования для объекта «Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Слуцкого района Минской области». В закупку входили 84 единицы.

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Тендер признали несостоявшимся, потому что не было заявок от участников, но по документам можно посмотреть, на каких предприятиях и организациях установить сирены и громкоговорящие устройства.

Перечень модернизированных объектов, зона 1, на который планируется установить управляющее оборудование, сирены и громкоговорящее речевое оповещение:

Центр оперативного управления Слуцкого РОЧС, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, 91;

Слуцкий комбинат хлебопродуктов, г. Слуцк, ул. Копыльская, 57;

Слуцкий сахарорафинадный комбинат, г. Слуцк, ул. Головащенко, 6;

Слуцкий мясокомбинат, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 18;

Слуцкий сыродельный комбинат, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 14;

Слуцкий хлебозавод, г. Слуцк, ул. Заводская, 3;

Слуцкий льнозавод, г. Слуцк, ул. Ленина, 300;

Слуцкая мебельная фабрика, г. Слуцк, ул. Копыльская, 18;

Слуцкая геологоразведочная партия, г. Слуцк, ул. Ленина, 293;

Слуцкие электросети, г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1;

Сельский строительный комбинат, г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 230;

Слуцкводоканал, г. Слуцк, ул. Пионерская, 23 (водозабор);

Склад хранения нефтепродуктов № 4 цеха ЭСХН РУП «БеларусьнефтьМинскоблнефтепродукт», г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 234;

Крановый завод, г. Слуцк, ул. Ленина, 27, корп. 1;

Слуцкий рынок ОПС, г. Слуцк, Базарная площадь, 13 ( сиренное и громкоговорящее речевое оповещение );

); Автовокзал филиала «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс», г. Слуцк, ул. Ленина, 90 ( громкоговорящее речевое оповещение );

); Слуцкий районный исполнительный комитет, г. Слуцк, ул. Ленина, 189 (громкоговорящее речевое оповещение).

Что известно о новой системе оповещения

В заключении государственной экспертизы по объекту указано, что сметная стоимость строительства составляет 429 386 рублей на дату начала разработки сметной документации 1 июня 2022 года.

Проектируемая автоматизированная система централизованного оповещения (АСЦО) обеспечит «повышение уровня защищённости населения, материальных и историко-культурных ценностей на территории Слуцкого района путём доведения оперативной дежурной информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, правилах поведения населения в определённой ЧС, ходе ликвидации последствий ЧС».

Существующая АСЦО Слуцкого района построена на базе аппаратуры, подлежащей демонтажу.

Ранее «Кур’ер» рассказывал, где в Слуцке есть бомбоубежища, в которых жители могут укрыться в случае ЧС, и как должна работать система оповещения.

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