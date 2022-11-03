«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. В этот раз подписчиком газеты стал Павел Трепещёнок из деревни Сороги.



Мы писали о нём в №43 от 27 октября. Павел с 3-х лет играет на гармошке и баяне, сам пишет песни. Исполняет их в школе, где работает сейчас библиотекарем, на концертах и праздниках. Многие из них полюбились односельчанам. Именно они рассказали «Кур’еру» о его таланте.

Где подписаться

В отделениях почтовой связи «Белпочта».

На дому, сделав заявку на подписку у почтальона по тел. (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.

При помощи платёжно-справочных терминалов.

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