На днях случчанин Алексей Скрынников заметил на стоящем у дерева велосипеде «рекламу» «Кур’ера». На багажнике приклеена надпись «Подпишитесь на «Кур’ер» — поддержите газету».

Мы узнали велосипед — он принадлежит слуцкому пенсионеру Ивану Байрашу, нашему активному читателю.

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Мы познакомились с Иваном Михайловичем в сентябре 2020 года. Он потерял кошелёк, который нашла ещё одна пенсионерка и принесла в нашу редакцию. Мы дали объявление, и Иван Байраш приехал к нам.

Мы разговорились и поняли, что Иван Михайлович — интересный собеседник и много может рассказать нам о Слуцке. Решили «ловить момент» и записали несколько историй, которые он нам рассказал.

Позднее Иван Михайлович ещё пару раз «засветился» в нашей газете: его друг Виктор Басов написал о нём очерк «Человек без недостатков…», а позже сам Иван Байраш зашёл к нам в редакцию и поднял проблему со светофором на перекрёстке улиц Ленина и Социалистической.