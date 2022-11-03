Многие немцы не продолжают учёбу после школы. Поэтому из-за отсутствия образования они могут столкнуться с проблемами при трудоустройстве.

В Германии частный Фонд Бертельсмана провёл исследование, согласно которому выпускники школ часто никуда не идут даже спустя годы после окончания обучения. В будущем это приведёт к тому, что тысячи людей останутся без профессиональной квалификации, сообщил Фонд.

Не у всех молодых людей в Германии переход от школьного обучения к получению профессиональных знаний проходит гладко. По данным опроса, проведённого Фондом Бертельсмана, большинство респондентов не продолжают учёбу в университете, не идут на стажировку сразу после окончания школы, а именно — 57% опрошенных. Более того, каждый седьмой из них никуда не поступил даже через четыре года после выпуска.

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Проблемы с трудоустройством

Из-за того, что не все идут на учёбу после школы, примерно 100 000 молодых людей могут остаться без профессиональной квалификации. По мнению эксперта по обучению в Фонде Бертельсмана Клаудии Буркард, у них мало шансов успешно трудоустроиться. А значит, это может привести к низким доходам, низкой пенсии в дальнейшем.

Кроме того, повышение на работе также ставится под сомнение. По данным исследования, многие люди не сразу продолжают обучение после школы. Так, каждый пятый участник опроса получает следующее образование только после задержки в один или два года.

Поэтому эксперты призывают обратить особое внимание на занятия по повышению профессиональной ориентации в немецких школах. Кроме того, Буркард выступила за государственную гарантию обучения.

У кого чаще всего возникают проблемы с поступлением

По данным исследования, среди молодых людей, у которых нестабильная история обучения, преобладают те, у кого низкий уровень аттестата об окончании школы. Кроме того, среди них люди низкого социально-экономического статуса, а также с миграционным происхождением. Особенно трудно тем, у кого аттестат об окончании средней школы ниже среднего уровня.

Так, примерно четверть молодых женщин, а также пятая часть молодых мужчин не начинают учиться даже спустя четыре года после окончания школы. В будущем это может привести к усилению проблемы нехватки кадров в стране.