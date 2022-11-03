Во дворе между домами №1 и №3 на улице Социалистической установили два новых современных контейнера (заглубленного типа — Прим.ред.).

Раньше в этом месте были обычные металлические, штук 6-7. Эти баки были постоянно заполнены, потому что пользовались, скорее всего, не только жильцы пятиэтажек, но и частных домов. Старые контейнеры для сбора вторсырья перенесли на другую сторону.

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В итоге посмотрите, сколько мусора рядом с новыми контейнерами, которые в земле, сейчас. Их явно не хватает по объёму для наших домов плюс частного сектора, хотя, может, их и по графику опустошают. Также было и со старыми. Тем более пакеты растаскивают бездомные животные и птицы, мусор разносит ветром по двору.

Когда баки установили, у меня сразу возник вопрос: а как их открывать? Я не хочу трогать крышки руками, потому что всегда выношу мусор по дороге и иду потом куда-то по делам. Многие так делают. А тут надо возвращаться домой, чтобы помыть руки.

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