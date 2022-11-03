4 ноября исполняется 135 лет со дня рождения Тишки Гартного — первого пролетарского поэта Беларуси. Его жизненный путь от деревенского пастушка до поэта, главы правительства, академика был буквально переполнен историческими перипетиями.

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района — и людях, оставивших след в его истории.

Настоящее имя Тишки Гартного — Дмитрий Фёдорович Жилунович. Родился 4 ноября 1887 года в местечке Копыль Слуцкого уезда в крестьянской семье. Его родители в разные времена работали то на подёнщине, то на сдельщине. «У нас не было ні каня, нi каровы, нi поля, каб рабіць», – писал Гартный в автобиографии. На одиннадцатом году жизни Дмитрий пошёл в пастухи-наёмники.

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Как учился

Читать Дмитрия научил отец. Парень так заинтересовался учёбой, что к нему даже приглашали учителей домой. Он прочитал все немногие книги, что были в семье, а потом стал активным читателем местной библиотеки. Летом, пригнав скотину на пастбище, он читал Некрасова, Чехова, Толстого, Горького и других авторов. Обучение мальчику давалось легко, в возрасте 15 лет он поступил в Копыльское двухклассное училище, которое окончил в 1905 году.

Работал сначала в кожевенной мастерской. Затем в поисках работы объехал Белоруссию, Украину, Литву. В мае 1913 года начал работать на заводе «Вулкан» в Петербурге. Газета «Правда» в 1912-1913 годах опубликовала ряд его стихотворений и очерк о работе кожевенников. Был членом рабочего культурно-просветительского товарищества «Знание». В 1914 году перешёл работать на завод «Айваз».

С мечтой о социальной справедливости

Попав в Петроград, Дмитрий вёл пропагандистскую и организационную работу среди беженцев-белорусов. Участвовал в революционном движении, в создании Белорусской

Республики. С 1905 г. принимал активное участие в революционном движении.

Бывшего пастушка захватили революционные идеи, мысли о социальной справедливости, которые на рубеже веков витали в воздухе.

К этому же времени относятся его юношеские литературные опыты на русском языке. В 1906г. Гартный стал членом Комитета Копыльской социал-демократической организации. В 1908-м примыкает к белорусскому национальному движению. Во время Октябрьской революции Гартный выдвинулся как крупный революционный и общественный деятель.

В 1919 он был предсовнаркома БССР, начальником Главискусства.

После Октябрьской революции — секретарь Белорусского национального комиссариата (Белнацкома) при правительстве РСФСР, член белорусской секции РКП(б), редактор газеты «Дзянніца».

Вёл борьбу за создание Белорусской Республики против Вильгельма Кнорина и Александра Мясникова, не признававших белорусов самостоятельной нацией, нашёл поддержку у В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Революция дала шанс

С 3 марта 1919 года Гартный становится редактором и секретарём газеты «Красная заря» (Харьков), позднее — политработником в штабе 14-й армии. В 1920 году он главный редактор газеты «Работніцка-сялянская Беларусь».

Работал редактором газеты «Савецкая Беларусь», журнала «Полымя», директором Государственного издательства БССР и Государственного архива БССР (1923), заведующим Главискусства и заместителем народного комиссара образования БССР. Был членом Инбелкульта (Института белорусской культуры), а в 1928 году избран академиком Академии Наук БССР. Работал в Институте истории и заведовал издательством АН БССР. Был членом ЦИК БССР (1920—1931).

Песняр труда и борьбы

Тишка Гартный вошёл в литературу «песняром труда и борьбы», «первым пролетарским поэтом Беларуси», как его называли – автором первого законченного белорусского романа («Сокі цаліны»).

Он работал в разных городах на заводах, в артелях, но долго не задерживался – начальство быстро угадывает в нём «подстрекателя». Пишет стихи. В ответ на купаловское «Я – мужык-беларус, пан сахі і касы …» Тишка Гартный напишет: «Я – рабочы-гарбар, рыцар працы цяжкой…» Янка Купала скажет о нём: «Тишка не «мастерит стихов», а поёт, поёт всей своей наболевшей душой, всем своим сердцем горячим, кипящим…».

В 1909 году в произведении «Думкі беларуса» Тишка Гартный написал

значимые тогда о белорусах слова:

«Мы, беларусы, пасынкі жыцця, будзем ждаць і верыць. Мы будзем гаварыць разам з Евангеллем праўдзівыя і верныя словы, што «хто працярпеў да канца, той спасён будзе». А хто ж больш працярпеў, як не яна, наша матка Беларусь? За тое ж і радасць — радасцю і шчасце — шчасцем будзе! А што прыйдзе лепшая пара — у гэта кожны павінен верыць!..

Сонейка вечна сіяе,

Нядоля ж не вечна жыве, —

І да нашага любага края

Шчасце вясны прыплыве!»

Писал о рабочих и для рабочих

Всё творчество Гартного пронизано социальными темами: труд мелкого ремесленника, рабочее и крестьянское движение до Октябрьской революции. Революцию он воспевал не как посторонний наблюдатель и зритель, а как непосредственный участник борьбы и нового строительства. Главный источник его творчества — его собственный жизненный опыт.

Я жыву…

Я жыву таму, што маю

Веру моцную ў тое,

Што загіне доля злая,

Чорнай сілаю якая

Землю вокал аблягае,

Бы жалезнаю рукою.

Я жыву таму, што сэрца

Спадзеў ясных не губляе,

Як улетку лісцяў дрэўцы,

І ў надзеях, бы праз дзверцы,

Наглядае спацар смерці,

Што нядолю скрозь знішчае.

Я жыву таму, што чую

Душой чулаю адроду,

Тую пору, хвілю тую,

Боганосную, святую,

Што нясе ў свет дарагую

Светазарную Свабоду.

Я жыву таму, што бачу

Панаванне лепшай долі,

Дзе не будзе хутка плачу,

За якую й я даў дачу,

Што адроду прыназначыў

На крывавым збройным полі

У барацьбе за шчасце й волю.

В 1920-е годы – в начале 1930-х выходит большинство его сборников. Это пьесы, роман, рассказы и, конечно, многочисленные сборники стихов. Он писал также повести, литературно-критические статьи, перевёл на белорусский язык роман «Последний из удэге» Александра Фадеева, начал переводить «Мёртвые души» Гоголя.

Страшные были времена

В 1924 году Дмитрия Жилуновича исключили из партии сроком на год с формулировкой: «за оторванность от масс и обывательскую психологию»: в ЦК прислали донос земляки-завистники: мол, участвовал в похоронах родственника по церковным канонам, да ещё и был «по-буржуазному» одет — особенно раздражало авторов «сигнала» наличие галстука.

Жизнь Жилуновича полностью изменилась, когда в 1931 году он был во второй раз исключён из партии с официальной формулировкой: «за участие в антипартийных группировках и связь с фашистскими элементами». Его отправили почти что на «перевоспитание» на Минский завод имени Ворошилова, и он больше не занимал заметных должностей. Но Жилунович всё равно оставался Тишкой Гартным, писателем и историком. В некоторых своих работах он описывал, как создавалась БССР, и его взгляд противоречил официальной истории. Началось преследование.

15 ноября 1936 года он был арестован. Находясь в тюрьме, был объявлен психически больным, в связи с чем переведён в Могилёвскую психиатрическую лечебницу, где умер 11 апреля 1937 года. По некоторым данным — покончил жизнь самоубийством. Похоронен на окраине Печерского лесопарка в Могилёве. На выявленном месте захоронения в 1989г. установлен памятник.

15 октября 1955 года Дмитрий Фёдорович Жилунович был реабилитирован в общественно-правовых отношениях, в 1988 году состоялась полная политическая реабилитация.

Память

Именем Тишки Гартного названы улицы в Копыле, Минске, Могилёве, Гродно. Установлены памятные доски на его копыльском доме, а также на здании в Минске, на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса, где он жил некоторое время. В родном Копыле был установлен памятник пролетарскому поэту Беларуси. А главное осталось в его произведениях — отражение времени и его мыслей.

Не паеду я ў чужыну,

Краю роднага не кіну.

Яго поле, яго нівы

У маім сэрцы родзяць дзівы,

Што з нязнанай уласнай сілай

Да краіны роднай, мілай

Мяне крэпка прывязалі.

Я дзіцятка яе жалю,

Яе горкай нуднай долі.

Не паеду я ніколі

З свайго краю дарагога,

Непатрэбна мне нічога.

Сірацінай я радзіўся,

З працай цяжкаю зрадніўся,—

Дык усё жыццё працую

На краіну дарагую.

За работу ў адплату

Маю ў вёсцы ціхай хату

І загончык вузкі нівы.

Вось і будзе — я шчаслівы.

Хай у чужыне — кажуць людзі

Многа лепей жыці будзе,

Я на гэта ані дбаю!

Шчасце лепшае я маю —

Закаханне к свайму краю,

У якім кожная мясціна

Мне прыветным словам кіне;

У шумлівым цёмным боры

Птушка міла загавора,

У ручайку вада ў мкненню

Разваруша мне натхненне

І абудзе пажаданне

Лепшай долі панаванне.

У сваім краю, дзе ні стану,

Усюды сілай ровен пану.

Што пачую, то й адвечу.

Сваю вартасць чалавечу

Перад кожным не ўтаю я.

Не, краіну дарагую

Я да скону не пакіну —

Тут радзіўся, тут і згіну.

Пецярбург, 1914

Произведения:

Песні (1913)

Хвалі жыцця (1918)

Песні працы і змагання (1922)

Сокі цаліны (1922)

Трэскі на хвалях (1924)

Сацыялістка (1924)

Урачыстасць (1925)

Дзве сілы (1927)

Прысады (1927) — рассказы и пьесы

Узгоркі і нізіны (1928) — сборник литературно-критических заметок

На новым месцы (1930) — сборник повестей

Гаспадар (1930)

Зялёны шум (1931)

Гоман зарніц (1932)

Наступ на горны (1932) — стихотворения и рассказы.

В середине XX века разными изданиями вышли собрания его сочинений.

Статья подготовлена по материалам:dic.academic.ru; wikipedia.org; planetabelarus.by; zviazda.by