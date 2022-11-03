4 ноября исполняется 135 лет со дня рождения Тишки Гартного — первого пролетарского поэта Беларуси. Его жизненный путь от деревенского пастушка до поэта, главы правительства, академика был буквально переполнен историческими перипетиями.
В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района — и людях, оставивших след в его истории.
Настоящее имя Тишки Гартного — Дмитрий Фёдорович Жилунович. Родился 4 ноября 1887 года в местечке Копыль Слуцкого уезда в крестьянской семье. Его родители в разные времена работали то на подёнщине, то на сдельщине. «У нас не было ні каня, нi каровы, нi поля, каб рабіць», – писал Гартный в автобиографии. На одиннадцатом году жизни Дмитрий пошёл в пастухи-наёмники.
Как учился
Читать Дмитрия научил отец. Парень так заинтересовался учёбой, что к нему даже приглашали учителей домой. Он прочитал все немногие книги, что были в семье, а потом стал активным читателем местной библиотеки. Летом, пригнав скотину на пастбище, он читал Некрасова, Чехова, Толстого, Горького и других авторов. Обучение мальчику давалось легко, в возрасте 15 лет он поступил в Копыльское двухклассное училище, которое окончил в 1905 году.
Работал сначала в кожевенной мастерской. Затем в поисках работы объехал Белоруссию, Украину, Литву. В мае 1913 года начал работать на заводе «Вулкан» в Петербурге. Газета «Правда» в 1912-1913 годах опубликовала ряд его стихотворений и очерк о работе кожевенников. Был членом рабочего культурно-просветительского товарищества «Знание». В 1914 году перешёл работать на завод «Айваз».
С мечтой о социальной справедливости
Попав в Петроград, Дмитрий вёл пропагандистскую и организационную работу среди беженцев-белорусов. Участвовал в революционном движении, в создании Белорусской
Республики. С 1905 г. принимал активное участие в революционном движении.
Бывшего пастушка захватили революционные идеи, мысли о социальной справедливости, которые на рубеже веков витали в воздухе.
К этому же времени относятся его юношеские литературные опыты на русском языке. В 1906г. Гартный стал членом Комитета Копыльской социал-демократической организации. В 1908-м примыкает к белорусскому национальному движению. Во время Октябрьской революции Гартный выдвинулся как крупный революционный и общественный деятель.
- В 1919 он был предсовнаркома БССР, начальником Главискусства.
- После Октябрьской революции — секретарь Белорусского национального комиссариата (Белнацкома) при правительстве РСФСР, член белорусской секции РКП(б), редактор газеты «Дзянніца».
- Вёл борьбу за создание Белорусской Республики против Вильгельма Кнорина и Александра Мясникова, не признававших белорусов самостоятельной нацией, нашёл поддержку у В. И. Ленина и И. В. Сталина.
Революция дала шанс
С 3 марта 1919 года Гартный становится редактором и секретарём газеты «Красная заря» (Харьков), позднее — политработником в штабе 14-й армии. В 1920 году он главный редактор газеты «Работніцка-сялянская Беларусь».
Работал редактором газеты «Савецкая Беларусь», журнала «Полымя», директором Государственного издательства БССР и Государственного архива БССР (1923), заведующим Главискусства и заместителем народного комиссара образования БССР. Был членом Инбелкульта (Института белорусской культуры), а в 1928 году избран академиком Академии Наук БССР. Работал в Институте истории и заведовал издательством АН БССР. Был членом ЦИК БССР (1920—1931).
Песняр труда и борьбы
Тишка Гартный вошёл в литературу «песняром труда и борьбы», «первым пролетарским поэтом Беларуси», как его называли – автором первого законченного белорусского романа («Сокі цаліны»).
Он работал в разных городах на заводах, в артелях, но долго не задерживался – начальство быстро угадывает в нём «подстрекателя». Пишет стихи. В ответ на купаловское «Я – мужык-беларус, пан сахі і касы …» Тишка Гартный напишет: «Я – рабочы-гарбар, рыцар працы цяжкой…» Янка Купала скажет о нём: «Тишка не «мастерит стихов», а поёт, поёт всей своей наболевшей душой, всем своим сердцем горячим, кипящим…».
В 1909 году в произведении «Думкі беларуса» Тишка Гартный написал
значимые тогда о белорусах слова:
«Мы, беларусы, пасынкі жыцця, будзем ждаць і верыць. Мы будзем гаварыць разам з Евангеллем праўдзівыя і верныя словы, што «хто працярпеў да канца, той спасён будзе». А хто ж больш працярпеў, як не яна, наша матка Беларусь? За тое ж і радасць — радасцю і шчасце — шчасцем будзе! А што прыйдзе лепшая пара — у гэта кожны павінен верыць!..
Сонейка вечна сіяе,
Нядоля ж не вечна жыве, —
І да нашага любага края
Шчасце вясны прыплыве!»
Писал о рабочих и для рабочих
Всё творчество Гартного пронизано социальными темами: труд мелкого ремесленника, рабочее и крестьянское движение до Октябрьской революции. Революцию он воспевал не как посторонний наблюдатель и зритель, а как непосредственный участник борьбы и нового строительства. Главный источник его творчества — его собственный жизненный опыт.
Я жыву…
Я жыву таму, што маю
Веру моцную ў тое,
Што загіне доля злая,
Чорнай сілаю якая
Землю вокал аблягае,
Бы жалезнаю рукою.
Я жыву таму, што сэрца
Спадзеў ясных не губляе,
Як улетку лісцяў дрэўцы,
І ў надзеях, бы праз дзверцы,
Наглядае спацар смерці,
Што нядолю скрозь знішчае.
Я жыву таму, што чую
Душой чулаю адроду,
Тую пору, хвілю тую,
Боганосную, святую,
Што нясе ў свет дарагую
Светазарную Свабоду.
Я жыву таму, што бачу
Панаванне лепшай долі,
Дзе не будзе хутка плачу,
За якую й я даў дачу,
Што адроду прыназначыў
На крывавым збройным полі
У барацьбе за шчасце й волю.
В 1920-е годы – в начале 1930-х выходит большинство его сборников. Это пьесы, роман, рассказы и, конечно, многочисленные сборники стихов. Он писал также повести, литературно-критические статьи, перевёл на белорусский язык роман «Последний из удэге» Александра Фадеева, начал переводить «Мёртвые души» Гоголя.
Страшные были времена
В 1924 году Дмитрия Жилуновича исключили из партии сроком на год с формулировкой: «за оторванность от масс и обывательскую психологию»: в ЦК прислали донос земляки-завистники: мол, участвовал в похоронах родственника по церковным канонам, да ещё и был «по-буржуазному» одет — особенно раздражало авторов «сигнала» наличие галстука.
Жизнь Жилуновича полностью изменилась, когда в 1931 году он был во второй раз исключён из партии с официальной формулировкой: «за участие в антипартийных группировках и связь с фашистскими элементами». Его отправили почти что на «перевоспитание» на Минский завод имени Ворошилова, и он больше не занимал заметных должностей. Но Жилунович всё равно оставался Тишкой Гартным, писателем и историком. В некоторых своих работах он описывал, как создавалась БССР, и его взгляд противоречил официальной истории. Началось преследование.
15 ноября 1936 года он был арестован. Находясь в тюрьме, был объявлен психически больным, в связи с чем переведён в Могилёвскую психиатрическую лечебницу, где умер 11 апреля 1937 года. По некоторым данным — покончил жизнь самоубийством. Похоронен на окраине Печерского лесопарка в Могилёве. На выявленном месте захоронения в 1989г. установлен памятник.
15 октября 1955 года Дмитрий Фёдорович Жилунович был реабилитирован в общественно-правовых отношениях, в 1988 году состоялась полная политическая реабилитация.
Память
Именем Тишки Гартного названы улицы в Копыле, Минске, Могилёве, Гродно. Установлены памятные доски на его копыльском доме, а также на здании в Минске, на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса, где он жил некоторое время. В родном Копыле был установлен памятник пролетарскому поэту Беларуси. А главное осталось в его произведениях — отражение времени и его мыслей.
Не паеду я ў чужыну,
Краю роднага не кіну.
Яго поле, яго нівы
У маім сэрцы родзяць дзівы,
Што з нязнанай уласнай сілай
Да краіны роднай, мілай
Мяне крэпка прывязалі.
Я дзіцятка яе жалю,
Яе горкай нуднай долі.
Не паеду я ніколі
З свайго краю дарагога,
Непатрэбна мне нічога.
Сірацінай я радзіўся,
З працай цяжкаю зрадніўся,—
Дык усё жыццё працую
На краіну дарагую.
За работу ў адплату
Маю ў вёсцы ціхай хату
І загончык вузкі нівы.
Вось і будзе — я шчаслівы.
Хай у чужыне — кажуць людзі
Многа лепей жыці будзе,
Я на гэта ані дбаю!
Шчасце лепшае я маю —
Закаханне к свайму краю,
У якім кожная мясціна
Мне прыветным словам кіне;
У шумлівым цёмным боры
Птушка міла загавора,
У ручайку вада ў мкненню
Разваруша мне натхненне
І абудзе пажаданне
Лепшай долі панаванне.
У сваім краю, дзе ні стану,
Усюды сілай ровен пану.
Што пачую, то й адвечу.
Сваю вартасць чалавечу
Перад кожным не ўтаю я.
Не, краіну дарагую
Я да скону не пакіну —
Тут радзіўся, тут і згіну.
Пецярбург, 1914
Произведения:
- Песні (1913)
- Хвалі жыцця (1918)
- Песні працы і змагання (1922)
- Сокі цаліны (1922)
- Трэскі на хвалях (1924)
- Сацыялістка (1924)
- Урачыстасць (1925)
- Дзве сілы (1927)
- Прысады (1927) — рассказы и пьесы
- Узгоркі і нізіны (1928) — сборник литературно-критических заметок
- На новым месцы (1930) — сборник повестей
- Гаспадар (1930)
- Зялёны шум (1931)
- Гоман зарніц (1932)
- Наступ на горны (1932) — стихотворения и рассказы.
В середине XX века разными изданиями вышли собрания его сочинений.
Статья подготовлена по материалам:dic.academic.ru; wikipedia.org; planetabelarus.by; zviazda.by