На первом этаже здания по адресу: улица Гагарина, 10, идут строительные работы. Там откроется новый зал кафе «Санта» с уличной верандой.

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Раньше в этом крыле располагался торговый зал магазина «Санта & Кэш». Это был старейший торговый объект в городе, который специализировался на продаже рыбы. В мае этого года он стал интернет-магазином.

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