Напомним, что постановление Совмина № 713 ввело в Беларуси новую систему регулирования цен. Позже стали выходить разъяснения и изменения к этому постановлению. 26 октября из списка регулируемых товаров исключили некоторые пункты, в том числе дрова и торфобрикеты.

Если говорить простым языком, то цены на дрова и торф «отпустили» и они не регулируются государством. Однако на сайте Слуцкого лесхоза цены на дрова остались такими же, как в конце сентября. Кроме того, «Кур’ер» связался со Слуцким филиалом «Миноблтопливо» и выяснил, что там цены на торф и дрова тоже остались на том же уровне, что и 19 сентября.