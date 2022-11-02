В понедельник, 31 октября, предприниматели, которые торгуют на Слуцком рынке, сходили в райисполком. Люди хотели, чтобы там разъяснили, как им работать в новой системе контроля за ценами.
Слуцкие предприниматели рассказали «Кур’еру», что фактически это было совещание, на котором участники обсуждали работу постановления №713 «О системе регулирования цен». На вопросы по видеосвязи отвечал замминистра антимонопольного регулирования и торговли — к «онлайну» подключились 18 городов.
Во время встречи больше обсуждали моменты, которые касаются крупного бизнеса. Слуцким ИП удалось поднять два вопроса, один из них — про накладные. Но точных ответов, как им работать дальше, что делать с остатками товаров, как доказать определённую стоимость товаров, они не получили. Предпринимателям дали срок до 10 ноября, чтобы они перешли на работу по новому постановлению №713.
Случчане собрали более 200 подписей на Слуцком рынке, чтобы отправить письмо со своими вопросами в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. К ним присоединились и предприниматели из Солигорска, которые тоже собрали подписи.
Контекст
- 6 октября на совещании по экономическим вопросам Александр Лукашенко запретил повышение любых цен в стране.
- Госконтроль провёл масштабные рейды по магазинам, за повышение цен возбудили десятки уголовных дел.
- С 20 октября в Беларуси заработала новая система ценообразования. В постановлении № 713 перечислены 370 видов товаров: от продовольствия и одежды до автомобилей и различного оборудования. Введены предельные надбавки для импортёров и внутренней торговли — от 15 до 60%. Повышение отпускных цен необходимо согласовывать с госорганами.
- После принятия постановления Совмина №713 у бизнеса возникло очень много вопросов относительно формирования цен и применения предельных торговых надбавок. МАРТ создал специальную форму для сбора вопросов от бизнес-сообщества, а также выступал с разъяснениями по новым нормам ценообразования.
- При этом 26 октября правительство скорректировало отдельные нормы постановления №713.