В понедельник, 31 октября, предприниматели, которые торгуют на Слуцком рынке, сходили в райисполком. Люди хотели, чтобы там разъяснили, как им работать в новой системе контроля за ценами.

Слуцкие предприниматели рассказали «Кур’еру», что фактически это было совещание, на котором участники обсуждали работу постановления №713 «О системе регулирования цен». На вопросы по видеосвязи отвечал замминистра антимонопольного регулирования и торговли — к «онлайну» подключились 18 городов.

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Во время встречи больше обсуждали моменты, которые касаются крупного бизнеса. Слуцким ИП удалось поднять два вопроса, один из них — про накладные. Но точных ответов, как им работать дальше, что делать с остатками товаров, как доказать определённую стоимость товаров, они не получили. Предпринимателям дали срок до 10 ноября, чтобы они перешли на работу по новому постановлению №713.

Случчане собрали более 200 подписей на Слуцком рынке, чтобы отправить письмо со своими вопросами в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. К ним присоединились и предприниматели из Солигорска, которые тоже собрали подписи.

Контекст