В пятницу, 2 декабря, в Минске пройдёт открытый аукцион по продаже трёх недостроенных незаконсервированных жилых домов. Все они расположены в деревнях Слуцкого района. Их уже выставляли на торги в мае 2022 года.

Лот №17. Деревня Ивановские Огородники, участок № 27

В лот входят:

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земельный участок площадью 0,1959 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский сельсовет, деревня Ивановские Огородники, участок № 27;

не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 24%);

инженерная инфраструктура: электричество, газ, водопровод.

Начальная цена лота — 19 440,21 рубля (около $7850 по курсу Нацбанка).

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Лот №18. Агрогородок Козловичи, участок № 46

В лот входят:

земельный участок площадью 0,2244 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Козловичский сельсовет, агрогородок Козловичи, улица Молодёжная, участок № 46;

не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 8%);

инженерная инфраструктура: электричество, водопровод.

Начальная цена лота — 13 488,79 рубля (около $5450 по курсу Нацбанка).

Лот №19. Деревня Огородники

В лот входят:

земельный участок площадью 0,175 га, который расположен по адресу: Слуцкий район, Козловичский сельсовет, деревня Огородники;

не завершённое строительством незаконсервированное капитальное строение (жилой дом, готовность строения — 7%);

инженерная инфраструктура: электричество, газ, водопровод.

Начальная цена лота — 12 292,05 рубля (около $4960 по курсу Нацбанка).

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