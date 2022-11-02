Случчанка Катя Смирнова поделилась с редакцией «Кур’ера» фотофактом, который удивил ее вчера у вокзала. Что сказали в Слуцком РОВД.

«Сегодня вечером (1 ноября — Прим. редакции) переходила дорогу в районе вокзала. Когда подошла к пешеходному переходу, то вдруг увидела, что по обеим сторонам дороги возле него стоят сотрудники милиции, — написала Катя Смирнова. — Когда я собралась переходить дорогу, то они жезлами остановили двигающиеся машины. Удивилась, — зачем? Даже спросила, почему они тут находятся.

Мне объяснили, что участились случаи ДТП с пешеходами. Только за сутки в Минской области случилось три ДТП, в которых погибли три человека. Поэтому в местах, где много машин, они усилили контроль. Ещё они смотрят, чтобы у пешеходов были фликеры».

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Информация от Слуцкого РОВД

В начале этой недели в Минской области в трёх ДТП погибли три человека, один из которых — несовершеннолетний пешеход. Два других — водитель и мужчина-пешеход.

С учётом этих смертельных ДТП и осложнившейся дорожной обстановки Слуцкий РОВД усилил меры по выявлению нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и велосипедистов.

Учитывайте погодные условия и протяженность светового дня, в темное время суток обозначайте себя и детей световозвращающими элементами!

Еще раз обсудите со своим ребенком правила безопасности на дороге! Будьте в курсе его местонахождения!

Исключите управление транспортом, не имея водительского удостоверения. Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих! Если у вас есть информация о том, что т/с управляет «бесправник», сообщите об этом в милицию!

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