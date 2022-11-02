Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило требования к ассортименту товаров для магазинов. В него входят как продукты, так и промтовары.

Требования к обновлённому перечню товаров будут действовать с 10 ноября.

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Как и раньше, перечень товаров зависит от вида и типа магазина, размера его торговой площади и специализации.

Для торговых объектов с площадью более 200 м2 обязательно наличие, например, не менее:

10 видов молока;

20 видов йогуртов;

14 видов творога;

20 видов твёрдых сыров;

5 видов мяса;

10 видов полуфабрикатов из мяса птицы;

7 видов пельменей, равиоли;

7 видов мороженой рыбы;

40 видов шоколада;

3 видов сахара.

Ранее Office Life сообщал, что в Беларуси упростили доступ товаров в розницу из других стран ЕАЭС. Магазины получили право поддерживать ассортиментные перечни не только белорусской продукцией, но также и товарами из других стран Союза.

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