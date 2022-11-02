Министерство антимонопольного регулирования и торговли изменило требования к ассортименту товаров для магазинов. В него входят как продукты, так и промтовары.
Требования к обновлённому перечню товаров будут действовать с 10 ноября.
Как и раньше, перечень товаров зависит от вида и типа магазина, размера его торговой площади и специализации.
Для торговых объектов с площадью более 200 м2 обязательно наличие, например, не менее:
- 10 видов молока;
- 20 видов йогуртов;
- 14 видов творога;
- 20 видов твёрдых сыров;
- 5 видов мяса;
- 10 видов полуфабрикатов из мяса птицы;
- 7 видов пельменей, равиоли;
- 7 видов мороженой рыбы;
- 40 видов шоколада;
- 3 видов сахара.
Ранее Office Life сообщал, что в Беларуси упростили доступ товаров в розницу из других стран ЕАЭС. Магазины получили право поддерживать ассортиментные перечни не только белорусской продукцией, но также и товарами из других стран Союза.
Контекст
- 6 октября на совещании по экономическим вопросам Александр Лукашенко запретил повышение любых цен в стране.
- Госконтроль провёл масштабные рейды по магазинам, за повышение цен возбудили десятки уголовных дел.
- С 20 октября в Беларуси заработала новая система ценообразования. В постановлении № 713 перечислены 370 видов товаров: от продовольствия и одежды до автомобилей и различного оборудования. Введены предельные надбавки для импортёров и внутренней торговли — от 15 до 60%. Повышение отпускных цен необходимо согласовывать с госорганами.
- После принятия постановления Совмина №713 у бизнеса возникло очень много вопросов относительно формирования цен и применения предельных торговых надбавок. МАРТ создал специальную форму для сбора вопросов от бизнес-сообщества, а также выступал с разъяснениями по новым нормам ценообразования.
- При этом 26 октября правительство скорректировало отдельные нормы постановления №713.