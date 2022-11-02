Кафе «Старый город», которое находится рядом с музеем истории слуцких поясов, набирает новый молодой коллектив работников и будет переориентировано на более молодых посетителей. Об этом «Кур’еру» рассказала Светлана Бондарчук, директор предприятия «Слуцкие пояса».

Новый коллектив

Светлана Владимировна сказала, что новая концепция кафе «Старый город» будет более созвучна с концепцией музея истории слуцких поясов. Коллектив хотят полностью сменить и набрать молодёжь (кстати, если кто-то заинтересовался, то набор уже идёт). В меню, по задумке, появится какая-то «фишка», связанная со старинным Слуцком и Радзивиллами.

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Новое время работы и направление

Сейчас кафе работает только до 17.00 и является в основном обеденным местом для людей, которые работают поблизости. Но по новой задумке оно будет работать также по вечерам и в воскресенье. Как сказала Светлана Бондарчук, кафе станет «местом в центре города, где молодёжи можно будет посидеть холодными зимними вечерами в тепле и уюте, пообщаться, послушать тихую музыку и выпить чая или кофе с какой-нибудь фирменной выпечкой».

Культурное место

Перемены связаны с тем, что Слуцк в 2023 году будет официальной культурной столицей Беларуси. Ожидается, что обновлённое кафе привлечёт туристов и покажет молодым людям, что историческое наследие Слуцка и Беларуси — это не только что-то этническое и аграрное, но и просвещение, высокая культура, слуцкие пояса, меценаты Радзивиллы, Богданович, Короткевич и многое другое. А ещё кафе будет вдохновлять молодых людей зайти и в музей истории слуцких поясов.