Карина Коршак учится в городской СШ №2. Когда она увидела на улице маленькую девочку без верхней одежды, не прошла мимо, а отвела её в милицию.

В субботу, 29 октября, в Копыльскую милицию поступил звонок о пропаже шестилетней девочки. Пока мама развешивала бельё, ребёнок решил погулять на улице. Она ушла, ничего не сказав родителям.

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Погода была дождливая и холодная, а ребёнок ушёл без верхней одежды. Мама, испугавшись, обратилась за помощью в милицию. За ближайшие двадцать минут сотрудники обошли местность возле дома, однако ребёнка не нашли. А в это время девочка шла в сторону парка, к реке.

В это время на месте оказалась Карина Коршак. Она увидела гуляющего ребёнка. Она расспросила девочку, почему одна и где её родители, а потом взяла за руку и отвела в райотдел милиции.

Школьницу поблагодарили за помощь в поиске малолетней девочки Григорий Рябцев, начальник Копыльского РОВД, и его заместитель Владимир Рудаковский.