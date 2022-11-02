Корреспонденты «Кур’ера» заметили, что на реке Случь в 11-м городке и в районе льнозавода расчистили пойму и разровняли берега. Как нам объяснил Виктор Мазурич, директор Слуцкого ПМС, там продолжается мелиоративное строительство.

Напомним, что в августе Слуцкое предприятие мелиоративных систем очистило Случь от ила с помощью специализированной техники. Официально работы называются «Ремонт мелиоративной системы «Случь» в филиале ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и в ОАО «Козловичи-Агро» в Слуцком районе». Охвачен участок Случи от 11-го городка до Михеек.