В среду, 2 ноября, «Кур’ер» посмотрел, что происходит в городском парке культуры и отдыха.

Пока что фонтан стоит без укрытия на зиму. Например, в 2016 году коммунальщики установили защитный купол 23 ноября.

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Напомним, что новую скейт-площадку обещали сделать в ноябре.

Случчанин Руслан Березовский рассказал «Кур’еру», что отправил заявку через портал 115.бел на ремонт карусели игровой площадки в парке. Ему ответили, что «ремонт детского оборудования будет произведён в апреле-мае 2023 г., перед открытием детской площадки (летнего сезона)».

Руслан добавил, что ему позвонили из службы 115 и отчитались: директор парка сказала, что площадку закрыли уже до лета.

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