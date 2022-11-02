Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 3 ноября.

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«Стресс во время поездки»

Жительница Слуцка позвонила в «Кур’ер» и рассказала о происшествии, которое произошло с ней в городском автобусе, и последовавших за этим событиях.

Подруги поссорились из-за подарка ребёнку

Мать трёхлетнего малыша рассердилась на подругу из-за того, что та подарила ребёнку на день рождения книгу. Ситуацию комментирует психолог Марина Чижик.

Взгляд на свою деревню жителей Омговичей

На прошлой неделе «Кур’ер» побывал в деревне Омговичи, что в 20 км от Слуцка. Помимо знакомства с поселением, мы поговорили с местными жителями.

Как работают камеры, которые «ловят» машины без техосмотра

О том, что камеры, которые фиксируют отсутствие техосмотра у автомобилей, заработали на белорусских дорогах, сообщил «Белтехосмотр». Рассказываем, как они работают и про техосмотр авто в Слуцке.

Слуцк в Октябрьской революции

7 ноября 1917 года осталось в истории знаковым событием. Октябрьская революция, произошедшая 105 лет назад, на 70 лет кардинальным образом изменила политический и экономический строй бывшей Российской империи. В биографиях участников октябрьских событий в Слуцке много удивительного. Какие личности были заметны в этот период на Случчине?

Недостаток солнца вызывает хандру

Исследователи посчитали, сколько часов в году в нашем городе сияет солнце, а специалисты Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии рассказали, как его отсутствие влияет на здоровье и как себе помочь в это время.

Тут захоўваюць гісторыю. Слуцкаму музею – 70 гадоў

7 лістапада 1952 года Слуцкі краязнаўчы музей прыняў першых наведвальнікаў. Адкрыццё было прымеркавана да 35-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі. Першымі экспанатамі музея сталі газета «Звязда» 1942 года, улёткі падпольнай партызанскай друкарні, прадметы побыту.