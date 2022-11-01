Читатели «Кур’ера» сообщают в редакцию не только о недостатках, но и благодарят службы, когда работы выполнены и замечания жителей учитываются. Читайте обо всём в кратком обзоре.

Благодарность коммунальщикам

Sashqa, подписчик телеграм-канала «Слуцкая телега», благодарит коммунальные службы за занижение бордюров в оживлённом месте – у светофоров возле магазина «Бирюза». «От лица всех случчан-велосипедистов огромное вам спасибо!» — написал он. В целом, по сообщениям читателей, за лето коммунальные службы занизили бордюры во многих местах Слуцка. Они насчитали как минимум десяток.

Осыпается балкон

Житель Слуцка Даниил рассказал о состоянии балконов дома по адресу Пионерская, 1. «После первого осыпания бетона и арматуры с балкона я сообщил об этом в ЖКХ. Сам принял меры — обернул балкон плёнкой. Прошёл уже год с этого момента. В ЖКХ обещали, что устранят проблему, но ничего не сделано. Обращался в 115. Они говорили, что заявка поставлена на двойной контроль», — написал мужчина.

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Про кости и пандус

Случчанин Vladimir удивился, что на Слуцком рынке вроде бы уже давно нет рубщика, но на площадке с отходами появляются кости крупного рогатого скота. Кто их выбрасывает, ему непонятно. Также он обратил внимание, что при входе в продуктовый магазин №8 на улице Тутаринова пандус оборудован одним поручнем. Однако, как ему сообщили в официальном ответе, к началу года появится и второй поручень, чтобы людям с ограниченными возможностями было легче попасть в магазин.

О ремонте пешеходных дорожек

Елена, жительница микрорайона «Сахарный», обратила внимание на тротуары вдоль улицы Тутаринова у колледжа, а также ведущие к школе №12 и напротив общежития. «Идти по ним — проблема: ямки, выбоины, в некоторых метах торчит арматура, о которую люди спотыкаются и падают, потому что во время дождя она скрыта под водой. Эти дорожки и покрытия давно отслужили свой срок, пора бы их заменить».

Машины просто стоят

Пенсионерка Мария интересуется, как поступать тем, кто имеет машину, но много лет ею не пользуется. «Мои знакомые имеют машины, на которых не ездят годами, они просто стоят. Что их ожидает, ведь они не платят налог?» — спрашивает женщина.

Стихи о коллегах

Михаил Тарасевич прислал два письма со своими стихотворениями. Ко Дню ветеранов милиции он посвятил их памяти своих коллег: Лидии Коротчени, майора милиции в отставке, Бориса Соловьёва, капитана милиции, а также офицера Олега Тимаева и Владимира Борисовца, погибшего при исполнении служебного долга, именем которого названа улица в Слуцке.

Помойка в зелёной зоне

Пенсионерка из Заславля (Минская область) возмущена, что в зелёной зоне поставили мусорную площадку. «Площадку для мусора установили в зелёной зоне в районе улицы Механизаторов. Там сваливают всё: срезанные деревья, стройматериалы, старую мебель, сломанную технику. Всё завалено. Здесь парковая зона, возле «мусорки» дуб, которому 55 лет. Сейчас помойка выглядит – какой-то ужас! Нам, что ли, этим безобразием любоваться всё время?».

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