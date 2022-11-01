Совмин утвердил график переносов рабочих дней в 2023 году. В нём сделали несколько длинных выходных — по четыре дня.
Рабочие дни переносятся:
- 24 апреля (понедельник) — на субботу 29 апреля. Днями отдыха будут 22 (суббота), 23 (воскресенье), 24 (понедельник) и 25 (вторник) апреля — четыре дня;
- 8 мая (понедельник) — на субботу 13 мая. Днями отдыха будут 6 (суббота), 7 (воскресенье), 8 (понедельник) и 9 (вторник) мая — четыре дня;
- 6 ноября (понедельник) — на субботу 11 ноября. Днями отдыха будут 4 (суббота), 5 (воскресенье), 6 (понедельник) и 7 (вторник) ноября — четыре дня.
Минтруда отмечает‚ что организации имеют право самостоятельно устанавливать другой порядок переносов рабочего дня из-за специфики производства (работы).
Нерабочими днями в 2023 году будут:
- 1 и 2 января — Новый год;
- 7 января — Рождество Христово (православное Рождество);
- 8 марта — День женщин;
- 25 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии);
- 1 мая — Праздник труда;
- 9 мая — День Победы;
- 3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
- 7 ноября — День Октябрьской революции;
- 25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).
Напомним, что последние длинные выходные в 2022 году будут с 5 по 7 ноября.