Совмин утвердил график переносов рабочих дней в 2023 году. В нём сделали несколько длинных выходных — по четыре дня.



Рабочие дни переносятся:

24 апреля (понедельник) — на субботу 29 апреля. Днями отдыха будут 22 (суббота), 23 (воскресенье), 24 (понедельник) и 25 (вторник) апреля — четыре дня;

8 мая (понедельник) — на субботу 13 мая. Днями отдыха будут 6 (суббота), 7 (воскресенье), 8 (понедельник) и 9 (вторник) мая — четыре дня;

6 ноября (понедельник) — на субботу 11 ноября. Днями отдыха будут 4 (суббота), 5 (воскресенье), 6 (понедельник) и 7 (вторник) ноября — четыре дня.

Минтруда отмечает‚ что организации имеют право самостоятельно устанавливать другой порядок переносов рабочего дня из-за специфики производства (работы).

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Нерабочими днями в 2023 году будут:

1 и 2 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин;

25 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии);

1 мая — Праздник труда;

9 мая — День Победы;

3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

Напомним, что последние длинные выходные в 2022 году будут с 5 по 7 ноября.