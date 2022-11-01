В Слуцке на улице Магистральной возле храма преподобного Паисия Святогорца установили памятник митрополиту Филарету (Вахромееву). Филарет — первый Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он возглавлял Белорусскую православную церковь с 1978 по 2013 год. Скончался 12 января 2021 года.

Памятник находится перед строящимся приходским домом, который тоже носит имя Филарета. Этот приходской дом начал строиться по инициативе и при участии тогдашнего главы Слуцкой епархии епископа Антония. Сейчас архиепископ Антоний возглавляет Гродненскую епархию.

Как рассказали «Кур’еру» в Слуцкой епархии, открытие памятника несколько раз откладывалось из-за перестановок в церковном руководстве. Сейчас оно запланировано ориентировочно на конец ноября — начало декабря.

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Изображения того, как будет выглядеть памятник, предоставил «Кур’еру» случчанин Владимир Хворов.