По итогам 9 месяцев этого года трудовая нагрузка работников предприятии и организаций по сравнению с аналогичным периодом 2021 года немного снизилась — с 1419 до 1413 часов.

В статистику не входят микробизнес и малые компании без ведомственной подчинённости.

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При этом работники минских предприятий в январе — сентябре трудились меньше, чем в регионах. Количество рабочего времени в Минске составило 1393 часа, годом ранее — 1397. Это связано с тем, что в столице почти нет сельхозорганизаций.

Белорусские аграрии являются лидерами по загруженности рабочего времени — 1630 часов. За ними следуют медицинские работники — 1528. В этих сферах часовая зарплата составила 6,5 и 7,9 рубля соответственно.

По регионам показатель часовой зарплаты наиболее высокий в Минске, несмотря на самую небольшую нагрузку, — 14,2 рубля, в Минской области — 9,7, Гомельской — 8,9, Гродненской — 8,7, Брестской — 8,5, Витебской — 8,3.

Жители Могилёвского региона хотя и трудились больше всех, но их рабочие часы оплачивались ниже — по 7,9 рубля. Это объясняется тем, что в области много предприятий с отрицательной и малой рентабельностью.