Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни с 5 по 7 ноября.

Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации, организации медицинской техники, организации особого типа, больничные организации здравоохранения, в том числе РНПЦ работают:

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5 ноября — по графику работы в субботний день;

6 ноября — по графику выходного дня;

7 ноября — по графику работы в праздничный день.

Поликлиника по обслуживанию взрослого населения

Работает в субботу и воскресенье — с 9.00 до 15.00.

Приём пациентов с повышенной температурой:

с 8.00 до 20.00 (рабочие дни);

с 9.00 до 15.00 (суббота, воскресенье).

В воскресные и праздничные дни экстренная медицинская помощь оказывается в приёмном отделении ЦРБ. Телефон: (801795) 7 15 08.

Детская поликлиника

суббота — с 9.00 до 15.00 (чистая и «красная» зоны);

воскресенье — с 9.00 до 14.00 («красная» зона).

Телефон колл-центра: (801795) 5 67 63.

Стоматологическая поликлиника

суббота — с 9.00 до 15.00;

воскресенье — с 9.00 до 14.00;

понедельник — с 9.00 до 14.00.

Регистратура: (801795) 6 23 27, 5 67 71.