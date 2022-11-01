Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни с 5 по 7 ноября.

Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации, организации медицинской техники, организации особого типа, больничные организации здравоохранения, в том числе РНПЦ работают:

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  • 5 ноября — по графику работы в субботний день;
  • 6 ноября — по графику выходного дня;
  • 7 ноября — по графику работы в праздничный день.

Поликлиника по обслуживанию взрослого населения

Работает в субботу и воскресенье — с 9.00 до 15.00.

Приём пациентов с повышенной температурой:

  • с 8.00 до 20.00 (рабочие дни);
  • с 9.00 до 15.00 (суббота, воскресенье).

В воскресные и праздничные дни экстренная медицинская помощь оказывается в приёмном отделении ЦРБ. Телефон: (801795) 7 15 08.

Детская поликлиника

  • суббота — с 9.00 до 15.00 (чистая и «красная» зоны);
  • воскресенье — с 9.00 до 14.00 («красная» зона).

Телефон колл-центра: (801795) 5 67 63.

Стоматологическая поликлиника

  • суббота — с 9.00 до 15.00;
  • воскресенье — с 9.00 до 14.00;
  • понедельник — с 9.00 до 14.00.

Регистратура: (801795) 6 23 27, 5 67 71.

 

 