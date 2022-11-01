Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни с 5 по 7 ноября.
Амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптечные организации, организации медицинской техники, организации особого типа, больничные организации здравоохранения, в том числе РНПЦ работают:
- 5 ноября — по графику работы в субботний день;
- 6 ноября — по графику выходного дня;
- 7 ноября — по графику работы в праздничный день.
Поликлиника по обслуживанию взрослого населения
Работает в субботу и воскресенье — с 9.00 до 15.00.
Приём пациентов с повышенной температурой:
- с 8.00 до 20.00 (рабочие дни);
- с 9.00 до 15.00 (суббота, воскресенье).
В воскресные и праздничные дни экстренная медицинская помощь оказывается в приёмном отделении ЦРБ. Телефон: (801795) 7 15 08.
Детская поликлиника
- суббота — с 9.00 до 15.00 (чистая и «красная» зоны);
- воскресенье — с 9.00 до 14.00 («красная» зона).
Телефон колл-центра: (801795) 5 67 63.
Стоматологическая поликлиника
- суббота — с 9.00 до 15.00;
- воскресенье — с 9.00 до 14.00;
- понедельник — с 9.00 до 14.00.
Регистратура: (801795) 6 23 27, 5 67 71.