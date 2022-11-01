Улицу 14 Партизан на перекрёстке с Зелёной в среду, 2 ноября, перекроют. Там будут класть асфальтобетон вместо асфальтогранулята, который положили в августе. Александр Шерешик, заместитель директора «Дорстройсервиса», рассказал «Кур’еру», как вообще дела с ремонтом улицы Зелёной.

Работы по реставрации канализации на улице Зелёной закончены. Здесь пока будет устроено гравийно-щебёночное покрытие. Укладка асфальта на месте реконструкции канализации начнётся, предположительно, этой весной. В пятницу к исходу дня планируется открыть улицу Зелёную для машин.

Реклама

Напоминаем, что со среды автобусы будут объезжать ремонтируемый участок 14 Партизан по таким схемам:

автобусы №№ 5, 11, 16, 17, 20, 22: Молодёжный центр – Стоматология – Геологоразведка – 11-я школа – Чехова – Ивановского – Магистральная – Суворова;

автобус №13 схема аналогичная с выездом к лицею.

А временное расписание можно посмотреть по этой ссылке.