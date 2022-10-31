В пятницу, 28 октября, в местном Доме культуры прошёл праздник, посвящённый юбилею Весейской средней школы. Владимир Бойко поделился фотографиями с газетой «Кур’ер».

Напомним, что предприниматель Владимир Бойко — самый известный слуцкий коллекционер и меценат, который много сделал для сохранения истории деревни Весея и Случчины в целом. В начале 2012 года начал работу его собственный сайт «Наследие Слуцкого края» — виртуальный музей и архив в одном флаконе со множеством уникальных материалов по истории Слуцка и окрестностей. Всё это время он на собственные средства поддерживает его активную работу и спонсирует создание новых материалов об истории.