На 64-м году жизни 30 октября не стало Владимира Николаевича Протасевича, педагога с большим стажем работы. После окончания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка с 1986 по 2022 год он работал преподавателем истории в СШ №11 г.Слуцка.

Очень многие случчане сами прошли через его школу уроков, а позже уже радовались, что у него занимаются их дети. Он пользовался большим уважением как взрослых, так и непосредственно детей. Любил свою профессию, проявлял большую работоспособность. Был очень доброжелателен к коллегам, ко всем, с кем приходилось сталкиваться в жизни.

В 1990-х годах много внимания уделил неформальной активизации общественной жизни города. Владимир Николаевич Протасевич являлся одним из инициаторов создания негосударственной прессы и стоял у истоков газеты «Кур’ер», помогал выработать её взвешенную редакционную политику.

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Проститься с Владимиром Николаевичем Протасевичем можно будет сегодня, 31 октября, после 18 часов и завтра, 1 ноября, по адресу его проживания: г. Слуцк, ул. Яблоневый сад, д.6 (микрорайон Новодворцы). Похороны состоятся 1 ноября на кладбище в д.Безверховичи.