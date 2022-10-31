«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 31 октября.

2000 — 2500 рублей

Сварщик

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: опыт работы от 3 лет

Организация: ООО «Эчив Райт Нау»

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1 600 — 2 800 рублей

Фармацевт / провизор

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: опыт работы от 3 лет

Организация: ООО «Фарммаркет-плюс»

От 1300 до 1700 рублей

Слесарь–ремонтник, разнорабочий

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: желание, умение работать, думать и зарабатывать. Без вредных привычек. Желательно наличие прав категории В.

Организация: ООО «ЭкоУтилизацияСервис»

1770 рублей

Юрисконсульт

Образование: высшее

Организация: ДУП «Сельский строительный комбинат» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»

От 1200 до 1800 рублей

Мастер

Образование: высшее

Другие пожелания: специальность «промышленная теплоэнергетика».

Организация: Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО».

От 800 до 1300 рублей

Бригадир (освобождённый) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: восьмой (8) разряд

Организация: Транспортное республиканское унитарное предприятие «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги».

1000 рублей

Электросварщик ручной сварки

Образование: общее среднее

Другие пожелания: третий разряд (3)

Организация: ДУП «Сельский строительный комбинат» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой».

1300 – 1600 рублей

Мастер погрузочно-разгрузочных работ

Образование: среднее специальное

Организация: Транспортное республиканское унитарное предприятие «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги».

1000 рублей

Раскладчик сырья

Образование: общее среднее

Другие пожелания: тарифный разряд 4

Организация: открытое акционерное общество «Слуцкий льнозавод».

800 -1600 рублей

Уборщица (вахтовый метод работы)

Образование: не указано

Другие пожелания: вахтовый метод работы, основная и поддерживающая уборка продовольственных магазинов.

Организация: ИП Королик К.В.