«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 31 октября.
2000 — 2500 рублей
Сварщик
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: опыт работы от 3 лет
Организация: ООО «Эчив Райт Нау»
1 600 — 2 800 рублей
Фармацевт / провизор
Образование: среднее специальное
Другие пожелания: опыт работы от 3 лет
Организация: ООО «Фарммаркет-плюс»
От 1300 до 1700 рублей
Слесарь–ремонтник, разнорабочий
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: желание, умение работать, думать и зарабатывать. Без вредных привычек. Желательно наличие прав категории В.
Организация: ООО «ЭкоУтилизацияСервис»
1770 рублей
- Юрисконсульт
- Образование: высшее
Организация: ДУП «Сельский строительный комбинат» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»
От 1200 до 1800 рублей
Мастер
- Образование: высшее
- Другие пожелания: специальность «промышленная теплоэнергетика».
Организация: Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО».
От 800 до 1300 рублей
Бригадир (освобождённый) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: восьмой (8) разряд
Организация: Транспортное республиканское унитарное предприятие «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги».
1000 рублей
Электросварщик ручной сварки
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания: третий разряд (3)
Организация: ДУП «Сельский строительный комбинат» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой».
1300 – 1600 рублей
Мастер погрузочно-разгрузочных работ
- Образование: среднее специальное
- Организация: Транспортное республиканское унитарное предприятие «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги».
1000 рублей
Раскладчик сырья
- Образование: общее среднее
- Другие пожелания: тарифный разряд 4
Организация: открытое акционерное общество «Слуцкий льнозавод».
800 -1600 рублей
Уборщица (вахтовый метод работы)
- Образование: не указано
- Другие пожелания: вахтовый метод работы, основная и поддерживающая уборка продовольственных магазинов.
Организация: ИП Королик К.В.