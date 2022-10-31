За покупками — в «Светофор». Экскурсия по магазину в Слуцке (много фото)

31 октября Всемирный день экономии, мы подготовили для вас обзор товаров из магазина низких цен «Светофор». «Светофор» — это магазин низких цен, где вы можете приобрести все необходимые товары.

Ассортимент торговой сети «Светофор» представлен товарами первой необходимости: продукты питания, бытовая химия, мелкая бытовая техника, промышленные товары, детские товары и многим другим.

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Сеть магазинов «Светофор» работает напрямую с заводами — изготовителями. И люди, которые хотят и умеют экономить, сразу определяют для себя всю выгоду магазина.

Целью сети магазинов «Светофор» является — предоставление населению товаров первой необходимости по не высоким ценам. Сеть магазинов «Светофор» ценит каждого своего клиента.

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Приглашаем за покупками в г. Слуцке по адресу пер. 1-й Железнодорожный, д. 8/1 (за территорией Авторынка).

Режим работы: c 9.00 до 21.00 без выходных.

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