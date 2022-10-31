С 1 ноября по 15 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещён лов сига чудского, а сома обыкновенного — с 1 ноября по 31 марта.

Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что при незаконном вылове видов рыб в сроки, когда их изъятие запрещено, помимо штрафа придётся возмещать вред, нанесённый богатству фонда запаса рыболовных угодий. В этом случае каждая изъятая или уничтоженная особь сига чудского и сома обыкновенного независимо от их размеров обойдётся нарушителю в 9 базовых величин за одну особь. Сейчас это 288 рублей.

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Кроме того, участились случаи добычи рыболовами-любителями рыбы, не достигшей промысловой меры.

По правилам любительского рыболовства разрешается добыча (вылов) рыбы, не достигшей промысловой меры, при любительском рыболовстве по норме не более 20% от количества экземпляров каждого из видов выловленной рыбы, для которых установлена промысловая мера.

При любительском рыболовстве установлена промысловая мера для:

сома обыкновенного — 70 см;

сига чудского, щуки обыкновенной, амура белого и судака — 40 см;

налима обыкновенного — 36 см;

жереха — 34 см;

голавля и язя — 25 см;

чехони — 24 см;

линя и подуста обыкновенного — 22 см;

сазана (карпа) — 20 см.

Инспекция просит быть благоразумными потребителями природных ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств Беларуси.