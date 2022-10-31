В воскресенье, 30 октября, спасателям стало известно, что с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирована пенсионерка в Слуцком районе, сообщает УМЧС по Минской области.

Вечером на даче женщина с супругом топили печь. Ночью случчанка почувствовала недомогание и стала будить мужа, который на просьбу о помощи не реагировал.

Реклама

«Скорую» вызвала дочь, которая была с родителями на даче. Медики увезли пострадавшую в больницу, а её супруг скончался на месте.

Причина несчастного случая устанавливается.

Спасатели предупреждают, что топку печи надо заканчивать только после полного прогорания углей. Не используйте для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. В случае пожара или другой ЧС обращайтесь за помощью по телефону 101 или 112.