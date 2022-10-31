В воскресенье, 30 октября, ФК «Слуцк» принимал у себя ФК «Торпедо-БелАЗ». Команды сыграли со счётом 1:1.

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Фотографии: Андрей Нагорный

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футбол, болельщики, Слуцк

футбол, болельщики, Слуцк

футбол, матч, футболисты, Слуцк

футбол, болельщики, Слуцк

футбол, болельщики, Слуцк

футбол, болельщики, Слуцк

футбол, болельщики, Слуцк

футбол, болельщики, Слуцк