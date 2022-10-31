В связи с проведением ремонтных работ меняется расписание поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Слуцк.
1, 2, 3 и 9 ноября отменяются поезда:
- № 6523 Осиповичи — Солигорск (отправление из Осиповичей в 08.39, прибытие в Слуцк в 10.54);
- № 6524 Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14).
1, 2, 3 и 9 ноября назначаются поезда:
- № 6983 Слуцк — Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48);
- № 6984 Солигорск — Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42).
31 октября и 10 ноября отменяются поезда:
- № 6524 Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14);
- № 6527 Осиповичи — Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.35, прибытие в Слуцк в 16.54).
31 октября и 10 ноября назначаются поезда:
- № 6524 Солигорск — Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42);
- № 6527 Слуцк — Солигорск (отправление из Слуцка в 17.12, прибытие в Солигорск в 18.09).