В связи с проведением ремонтных работ меняется расписание поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Слуцк.

1, 2, 3 и 9 ноября отменяются поезда:

№ 6523 Осиповичи — Солигорск (отправление из Осиповичей в 08.39, прибытие в Слуцк в 10.54);

№ 6524 Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14).

1, 2, 3 и 9 ноября назначаются поезда:

№ 6983 Слуцк — Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48);

№ 6984 Солигорск — Слуцк (отправление из Солигорска в 13.55, прибытие в Слуцк в 14.42).

31 октября и 10 ноября отменяются поезда:

№ 6524 Солигорск — Осиповичи (отправление из Слуцка в 14.55, прибытие в Осиповичи в 17.14);

№ 6527 Осиповичи — Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.35, прибытие в Слуцк в 16.54).

31 октября и 10 ноября назначаются поезда: