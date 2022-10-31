Комиссия в Слуцком райисполкоме одобрила экологический доклад «Схема озеленённых территорий общего пользования г. Слуцка».

За время общественного обсуждения, которое проходило с 4 августа по 3 сентября, замечаний или предложений от жителей не поступило.

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Теперь доклад отправят на согласование в Министерство природы и охраны окружающей среды.

Напомним, что по экологическому докладу УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» на одного жителя Слуцка приходится 4,01 м2 озеленённой территории города. Это ниже нормы. Этот показатель должен быть не менее 9 м2.

Проектировщики предложили три варианта озеленения. Последний — самый масштабный. По нему прописано создание природных парков на незастроенных пойменных территориях рек Случь и Бычок. Он и выбран самым подходящим, потому что тогда на одного жителя Слуцка придётся 13,74 м2 озеленённой территории. Это в 3,4 больше, чем сейчас.

Список проектируемых озеленённых территорий общего пользования города Слуцка