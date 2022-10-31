Министерство труда и соцзащиты утвердило новые размеры бюджета прожиточного минимума (БМП) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Они действуют с 1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г.

В итоге с 1 ноября этот показатель увеличится:

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для трудоспособного населения — 375,26 рубля (ранее — 366,23);

для пенсионеров — 255,28 рубля (ранее — 247,21);

для детей в возрасте до 3 лет — 215,93 рубля (ранее — 204,80);

для детей в возрасте от 3 до 6 лет — 298,21 рубля (ранее — 284,60);

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 363,28 рубля (ранее — 350,06).

Доплаты и надбавки к пенсиям пенсионерам, достигшим возраста 75 лет и 80 лет

Доплата к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим возраста 75 лет и 80 лет:

75 лет — 63,72 рубля.

80 лет — 84,96 рубля.

Надбавки на уход к пенсиям:

людям с инвалидностью 1 группы — 84,96 рубля;

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста — 42,48 рубля.

Пособия семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ с 1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г.

Пособие в связи с рождением ребёнка (единовременное):

при рождении первого ребёнка — 3 398,30 рубля;

при рождении второго и последующих детей — 4 757,62 рубля.

Пособие женщинам, ставшим на учёт в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) — 339,83 рубля.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребёнка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) — 169,92 рубля.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребёнка с инвалидностью) — 169,92 рубля;

на ребёнка с инвалидностью старше 3 лет — 237,88 рубля.

Пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребёнку возраста 3 лет — 339,83 рубля;

с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребёнку возраста 3 лет — 407,80 рубля.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) — 237,88 рубля.

Остальные пособия

социальные пенсии ;

; пособия по уходу за человеком с инвалидностью I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

по уходу за человеком с инвалидностью I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров.

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