Прошёл год, и газета «Кур’ер» снова запускает традиционную новогоднюю акцию для детей «Письмо Деду Морозу». Приём писем от маленьких случчан, которые рассказывают о своих добрых делах, длится до 16 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.
Подробности о детском празднике, подарках и партнёрах мы сообщим позже.
Как стать участником
В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилия ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.
В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Письма присылайте:
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 33) 318 99 30.