Прошёл год, и газета «Кур’ер» снова запускает традиционную новогоднюю акцию для детей «Письмо Деду Морозу». Приём писем от маленьких случчан, которые рассказывают о своих добрых делах, длится до 16 декабря включительно. Авторы креативных и интересных посланий получат подарки от Деда Мороза.

Подробности о детском празднике, подарках и партнёрах мы сообщим позже.

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Как стать участником

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилия ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте: