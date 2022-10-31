Для домашних дел на кухне всегда нужны какие-то мелочи и приспособления. В  магазинах Слуцка можно найти предметы, которые стоят меньше 1 рубля. Есть и нестандартные вещицы, такие как, например, форма для изготовления бургеров, которые я готовлю.

Вот на какие товары для кухни стоимостью меньше 1 рубля я обратила внимание:  

  • упаковка стаканов (12 штук) — 80 копеек
  • корзина хозяйственная — 95 копеек
  • крышки полиэтиленовые — от 13 до 33 копеек
  • воронка  — 66 копеек
  • крышка жестяная для консервирования  — 8 и 14 копеек
  • ложка кухонная  — 44 копейки
  • подставка для черпака — 95 копеек
  • форма для выпечки — 50 и 95 копеек
  • стопка 50 мл — 60 копеек
  • фильтр сантехнический — 35 копеек
  • кисточка кулинарная — 50 копеек
  • вилка, ложка столовая — 95 копеек
  • ложка чайная — 80 копеек
  • миски, контейнеры — от 42 до 90 копеек.

 

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Фото: Екатерина

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