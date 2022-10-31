Многие жители Беларуси в той или иной форме переболели коронавирусом. И хотя появляются новые штаммы, медики больше сталкиваются с последствиями после COVID-19.

По статистике частных медцентров, которую приводит Office Life, признаки постковидного синдрома отмечают 10-20% людей, которые перенесли заболевание в любой форме, даже в лёгкой. Различные симптомы сохраняются до 3-6 месяцев.

Реклама