Многие жители Беларуси в той или иной форме переболели коронавирусом. И хотя появляются новые штаммы, медики больше сталкиваются с последствиями после COVID-19.
По статистике частных медцентров, которую приводит Office Life, признаки постковидного синдрома отмечают 10-20% людей, которые перенесли заболевание в любой форме, даже в лёгкой. Различные симптомы сохраняются до 3-6 месяцев.
- На 33% выросло число обращений к терапевтам, связанных с бронхитом, одышкой и заболеваниями дыхательных путей.
- «Ковид» также даёт осложнение на сердце — количество пациентов, столкнувшихся с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, увеличилось на 32%.
- На четверть больше стало жалоб на проблемы, связанные с болезнями суставов, позвоночника, костно-мышечных тканей.
- Частым поводом для обращений к медикам в постковидный период стал так называемый «мозговой туман»: заторможенность сознания, потеря памяти, заторможенность в движениях, постоянная усталость, головные боли.