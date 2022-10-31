В этом году Исернскому УПК ясли-сад — средняя школа исполнилось 100 лет. В субботу, 29 октября, прошёл праздник, посвящённый юбилею учреждения образования.

На празднике собрались почётные гости, представители шефских организаций, выпускники школы, педагоги, в разные годы работавшие в учреждении образования, ветераны педагогического труда.

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Десять работников наградили грамотой управления по образованию Слуцкого райисполкома, ещё восемь — грамотой Президиума Слуцкого райкома Белорусского профсоюза работников образования и науки.