Телеграм-канал (а точнее, это телеграм-группа) «Слуцк.Общение» внесена в список на основании решения суда Слуцкого района Минской области от 26 октября 2022 года. Решение подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса. Об этом сообщается на сайте Министерства информации РБ.

Республиканский список экстремистских материалов пополняется по несколько раз в неделю. На сегодняшний день он насчитывает 444 страницы. Только за минувшую неделю в него внесено 10 записей. Они касаются Telegram- YouTube-каналов, есть аккаунты в Instagram и Tik-Tok, а также Viber-чат.

СПРАВКА. Согласно ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение (на вашем устройстве) либо перевозку с целью распространения (репост материалов посредством социальных сетей или других мессенджеров, публикация на канале) такой информационной продукции влекут

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