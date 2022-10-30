Каждый ответственный автовладелец должен уметь правильно подготовить автомобиль к холодам. Стоит проверить техническое состояние автомобиля, провести диагностику двигателя и ряд подготовительных мероприятий.

1. Шины

В первую очередь замените автомобильные шины на зимние. Делать это лучше заблаговременно, чтобы неожиданно «не остаться без машины» с первыми же заморозками и избежать очередей на шиномонтажах. Зимнюю резину надо внимательно осмотреть. Если покрышки уже не в лучшем состоянии, стоит купить новые или провести ошиповку.

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2. Моторное масло

Чем новее и чище масло, тем легче работать мотору при низких температурах. При необходимости замените масло на новое, купленное в соответствии с вашими климатическими условиями. Для нашего климата вполне подойдёт масло стандарта SAE индекса 10W-30 (до -25 °C), с категорией не ниже SJ — для бензинового и CD — для дизельного авто.

3. Технологические жидкости

Проверьте антифриз, если надо, то замените. Это надо делать через каждые 50 тысяч км пробега. Если у вас дизельное авто, при­обретите специальную присадку-антигель (она добавляется в бак перед заправкой и не даёт топливу густеть на морозе). Если у вас бензиновое авто, приобретите средство для удаления влаги — конденсата в бензобаке.

4. Аккумулятор

В холода нагрузка на аккумулятор увеличивается, поэтому стоит обязательно проверить его: замерить напряжение, убедиться в достаточном количестве электролита, осмотреть провода и клеммы. В случае необходимости лучше заменить старый аккумулятор на новый, чтобы не испытывать трудности с запуском двигателя зимой.

5. Стеклоочистители

Следует позаботиться о «дворниках» и, если надо, заменить щётки. При покупке новых обратите внимание, на какой сезон они рассчитаны, в идеале они должны быть «зимние». Замените обычную воду в бачке стеклоомывателя на «незамерзайку», чтобы не пришлось ездить «вслепую» в периоды оттепели.

6. Тормозная система

Осмотр тормозного цилиндра, настройка регулятора тормозов, замена, в случае нужды, тормозных колодок и дис­ков — не будут лишними в любой сезон года, а в зимний период они просто обязательны. Желательно произвести диагностику таких систем, как ABS, ESP и ASD, при их наличии.

7. Замки и уплотнители

Обязательно обработайте все замки специальными водоотталкивающими аэрозолями, а уплотнители – смазочным средством (лучше силиконовыми) ещё до наступления первых морозов. Повторять процедуру придётся после каждой мойки. Проверьте перед зимой все ремни и патрубки. Холода способны ослабить их.

8. Система обогрева

Обязательно проверьте работу «печки», а также систему обогрева лобового, заднего стёкол и зеркал на работоспособность (при их наличии в комплектации вашего авто). При желании купите теплозащиту для радиатора, капота и двигателя. Она представляет собой укрывной материал (автоодеяло), продающийся в любом автомагазине.

9. Диагностика двигателя

Незначительные неисправности, незаметные летом, могут резко заявить о себе в холода. Износ свечей зажигания и неполадки в электро­проводке могут стать причиной проблем с запуском мотора или привести к его поломке. Чтобы неожиданно не встать посреди дороги, перед началом зимнего сезона надо провести диагностику двигателя.

10. «Зимний» набор автолюбителя

Запаситесь аварийным набором. В него обязательно входят: