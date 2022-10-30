Белорусский Минсельхозпрод отчитался об успехах за первые восемь месяцев нынешнего года. Экспорт отечественных молочных продуктов в этот период существенно увеличился, особенно заметно — в Россию. Однако география поставок также серьёзно расширилась — в основном за счёт стран Азии, пишет Myfin.by.

Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в январе-августе нынешнего года поставки отечественных молочных продуктов за рубеж увеличились на 27,8%.

Большая часть экспорта приходится на сыры (40%), затем идут масло (16,8%), цельное (13%), сухое обезжиренное (12%) и сухое цельное (4,7%) молоко, а также творог (4%).

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Дополнительными направлениями для поставок белорусской молочки в 2021-2022 годах стали в основном страны Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока: Ирак, Индонезия, Сингапур, ОАЭ, Катар. Кроме того, в этот период начался экспорт молочной продукции в Монголию, Египет, Сербию и на Кубу.

Поставки в Россию за восемь месяцев нынешнего года возросли на 30,4% – белорусские молочные продукты представлены в 60 регионах страны, а спрос на них больше всего увеличился в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Брянской, Смоленской и Свердловской областях.