С 6 октября в Беларуси запретили повышать цены на товары. Потом с 20 октября заработала новая система ценообразования.

«Кур’ер» зафиксировал стоимость некоторых продуктов 7 октября‚ а второй раз посмотрел через три недели. Для обзора взяли один сетевой магазин и один небольшой местный. Новые цены указаны по состоянию на вечер 28 октября 2022 года.

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Список некоторых товаров

Наименование товара Стоимость, рублей (07.10.2022) Стоимость, рублей (28.10.2022) минтай, 1 кг 6,35 5,44 килька, 1 кг 3,99 3,06 хек, 1 кг 8,99 7,76 свинина на кости охл., 1 кг 10,55 10,55 тушка цыплёнка-бройлера охл. (Барановичи), 1 кг 5,69 не было в наличии голень цыплёнка-бройлера охл., 1 кг 6,49 6,49 молоко 3,2% (Слуцк), 1 л в пакете 1,59 1,59 сыр «Сулугуни» (Слуцк), 1 кг 18,65 18,65 сыр «Пошехонский» (Слуцк), 1 кг 16,65 16,65 масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка», 1 л 6,45 5,99 масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (Слуцк), 180 г 3,03 3,03 творог 6% (Слуцк), 200 г 1,52 1,52 майонез Провансаль «Слуцкая Гаспадыня» (Слуцк), 180 г 1,25 1,25 майонез Провансаль «Оливье-Экстра» (Слуцк), 180 г 1,25 1,25 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес. в картонной упаковке) 3,25 не было в наличии мука пшеничная «Золотой злак» в/с (Слуцк) 2 кг 3,1 не было в наличии хлеб «Заводской» (Слуцк), 0,8 кг 1,17 1,17 батон «Для вашей семьи» (Слуцк), 0,5 кг 1,45 1,31 макаронные изделия спагетти «Барымак», 0,9 кг 1,35 1,35 рис «Семейный», 0,9 кг 3,79 3,69 крупа гречневая Gusto, 0,8 кг 3,89 3,49 соль поваренная каменная (Солигорск), 1 кг 0,39 не было в наличии сахар-песок (Слуцк), 1 кг 2,57 2,57 апельсины (Египет), 1 кг 5,49 5,49 томат «Слива» (РБ), 1 кг 5 не было в наличии огурец гладкий (РБ), 1 кг 4,39 2,49 картофель (РБ), 1 кг 0,99 0,71 лук репчатый (РБ), 1 кг 1,25 0,93 свёкла (РБ), 1 кг 0,69 0,53

* — подешевело

Из 29 наименований товаров в наличии не было пять. Из оставшихся подешевели 11 продуктов (на сумму от 0,1 рубля до 1,9 рубля), то есть практически половина ассортимента отбора. Стоимость остальных товаров осталась без изменений.

В ТЕМУ. Что происходит в частной торговле в Слуцке и других городах Беларуси в эти дни.

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