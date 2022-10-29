Часто головную боль и сонливость объясняют переменой погоды, низким атмосферным давлением, пасмурностью. Но связаны ли эти явления? И действительно ли состояние окружающей среды влияет на наше физическое самочувствие и настроение? Объясняет Theoryandpractice.

Что такое метеозависимость

Метеозависимость — это чрезмерная реакция организма на изменения условий окружающей среды и погоды. Может проявляться в виде головных болей, мигрени, тошноты, слабости. Кроме того, это влияет на эмоциональное состояние. Тем не менее, в Международной классификации болезней, где собраны известные заболевания, понятий «метеозависимость» или «метеочувствительность» нет. Также пока что не доказана связь между атмосферным давлением, осадками, ветрами, другими погодными явлениями и изменениями в физиологии организма.

Гипотетическая связь между изменениями погоды и физическим состоянием была отмечена в римскую эпоху Гиппократом около 400 г. до н. э. Но всё же первая научная публикация о метеозависимости появилась в «Американском журнале медицинских наук» в 1887 году. В нём был описан случай человека с фантомной болью в конечностях. И учёные пришли к выводу о том, что «приближение бури, падение атмосферного давления и дождь были связаны с усилением боли».

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В большинстве исследований, посвящённых погоде и боли, изучались люди с диагнозом артрит. В одном из них было доказано, что «тёплая погода полезна, а изменения барометрического давления вредны для пациентов с артритом».

В статье 2016 года опровергли утверждение о связи атмосферного давления и самочувствия. Деннис Дрисколл отмечает, что изменения, связанные с бурей, примерно эквивалентны тому, что испытывает человек, поднимаясь на лифте в высотном здании. Людям с артритом поездки на лифте никак не мешают, добавил учёный.

В исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале, были изучены отчёты о болях в суставах или спине после миллионов посещений врачей в период с 2008 по 2012 год. Они сравнили их с данными о дожде, зарегистрированными Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, но не обнаружили никакой корреляции.

Почему люди верят в зависимость от погоды

Когда человеку не хватает информации о чём-либо, он старается её восполнить тем или иным способом. И если знаний в медицине недостаточно для того, чтобы правильно оценить своё состояние, на помощь приходят другие объяснения — та же зависимость от погоды. Например, если в дождливый день болит голова, то людям проще связать эти два события, чем искать другие причины. Так проявляется типичное стремление мозга сэкономить энергию на размышлениях.

Ещё одна причина связана с таким искажением как самосбывающееся пророчество. Суть этого эффекта в том, что не отражающее истину пророчество, которое звучит убедительно, может заставить людей непроизвольно предпринимать шаги к его исполнению. И в итоге, пророчество, у которого объективно было не так уж много шансов сбыться, вдруг оказывается верным. Так, люди могут неправильно оценить свои ощущения, попасть под влияние общественного мнения и убедить себя, что они метеозависимы. При этом в организме часто что-то идёт не так. Ощущение сопричастности к метеозависимым позволяет отыскивать боли там, где их до этого не было. Убеждения иногда вполне достаточно для того, чтобы появился эффект.

Связь погоды и настроения

Убеждение в том, что погода влияет на наше настроение, связано с культурными стереотипами, а не научными исследованиями. И эта вера пришла из прошлого, когда погодным явлениям отводилось то же место, которое обычно отводится эмоциям. Так, буря обозначала злость, солнечная погода — радость, штиль — спокойствие и гармонию. Как следствие, появились глаголы «нахмуриться», «проясниться», обозначающие эмоциональное состояние.

Тем не менее, научных доказательств того, что погода напрямую влияет на наше настроение — нет. И воздействие оказывает множество других факторов, связанных с общим состоянием организма, гормональным фоном, личными событиями в жизни человека.

Чаще всего перепады настроения случаются в осенние и зимние дни. Но часто возникающие в это время апатия, нежелание что-либо делать, ощущения подавленности и одиночества связаны не с погодой, а с недостатком света. Изменение количества света зимой действительно может привести к развитию депрессии (поэтому при её лечении порой используют специальное освещение). Работа организма связана с циклом «день — ночь». Чем лучше освещённость, тем больше серотонина — гормона, регулирующего наше настроение.