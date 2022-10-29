«Купили дом за 500 долларов и переехали туда через 2 недели». Семья, которая стала единственными жителями деревни, рассказала о жизни там

Большинство знает только одну тенденцию белорусской деревни — побег молодёжи из села в город. Их можно понять, ведь проблемы с отсутствием работы, школ и маломальской инфраструктуры появились далеко не вчера. Однако и здесь есть смельчаки, которые плывут против течения. Наши герои — многодетная семья, которая променяла столичную квартиру на разваливающийся домик в глуши за 300 км от Минска. Они — единственные жители деревни. Без шуток, в гости к ним заходят только зайцы да волки. Сразу скажем: ребята не айтишники, и не бизнесмены. Realt съездил в Витебскую область, чтобы посмотреть их хату, и задал волнующие вопросы о жизни в деревне в современных реалиях.

«В километре от нас проживала лишь одна бабушка»

Алёна и Слава сразу предупредили нас о том, что их история особенная. Но таких поворотов, признаться, мы не ожидали: деревню вот-вот спрячут заросли; крыши некоторых домов обваливаются; в хатах выбиты окна, а стены — аля натурель — сливаются со стволами деревьев. Такие виды в палитре увядающей осени выглядят максимально депрессивно. Как живётся здесь паре с детьми в полном одиночестве? «А шикарно!» — раз за разом твердят герои.

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Ребята переехали из Минска в деревню Кресты Россонского района 4 года назад. Загородная жизнь — давняя мечта Алёны. Она с детства берегла в своей памяти воспоминания из путешествия по Германии. Они с родителями жили в доме и, заглядывая в окно, девочка всегда видела свободно гуляющих уточек.

— Я мечтала воплотить ту атмосферу. Для меня деревня всегда была родным местом. Я часто там бывала у бабушки, — рассказывает Алёна.

— Я тоже не городской житель. Вообще, в столице я прожил всего два года. До 12 лет рос деревенским пацаном, поэтому хутором и тяжелой работой меня не испугать, — добавляет Слава. Он младше жены на 10 лет.

Супруги пустились в поиски дома спустя пару недель после свадьбы. На самом деле они даже не знали, чего хотят, а главное не могли себе позволить обзавестись домом. Поэтому, как и для достижения любой цели, они разработали план-инструкцию.

— Весной 2019 года мы оба увольняемся с работы и уже через неделю принимаем решение переезжать. К покупке мы были готовы через год после первого просмотра. У нас было несколько домов на примете. Один раз собрались смотреть дом в Брестском направлении. Там всё-таки потеплее, осень наступает в декабре, — смеётся многодетная мама, — Мы договорились с владельцем этого дома, сели с мужем в машину. Начинаем вводить в навигаторе адрес, и понимаем, что картинка не сходится. Оказалось, что мы созвонились с другим продавцом — не из Брестской области, а из Витебской. Ничего не поделать, пришлось ехать на смотрины за 300 км.

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По словам семьи, хата пребывала в ужасном состоянии: «ещё одна зима и всё — можно было бы пускать дрова». Веранда покосилась, дверей не было, окна забиты. Большая часть пола сгнила. Печка была разобрана практически вся.

— Мы приехали в начале лета, и лучи солнца так красиво проникали в дом, влюбил и вид на сад из окна. Сразу представила, какие будут умиротворяющие чаепития, — улыбается девушка. — Нам сделали большую скидку по итогу и продали хату за 1200 рублей — 500 долларов на тот момент.

Ремонт в доме идёт до сих пор. Супруги говорят, что, если бы разбирались в строительстве и понимали, какой фронт работ их ждёт, то, возможно, ещё сто раз подумали бы перед покупкой.

— Что уж говорить, если муж первый молоток свой покупал, когда уже сюда переезжали. Тогда мы смотрели на ситуацию так: придётся пол сделать — сделаем, окна вставить — справимся как-нибудь, — рассказывает Алёна. — Мы въехали сюда уже через две недели после покупки. Сначала привезла мужа и оставила его в этих развалинах, а сама уехала паковать чемоданы.

Слава за это время подготавливал дом для приезда семьи. Сперва занялся полом, потом поменял окна, которые достались им даром от соседа по квартире. Повезло, что хоть были свет в доме и вода в колодце. Больше времени и сил требовала печка. К счастью, до холодов было ещё далеко.

— Мы почистили дымоход и вставили новые чугунные двери, так как до нас дом немного помародёрили. Русская печь тоже нуждалась в ремонте. Там уже кирпичи вываливались, — рассказывает о проделанной работе глава семьи. — Восстанавливали и туалет на улице. Правда сейчас у нас есть совмещенный санузел с бойлером в доме.

Грубо говоря, у ребят есть все блага цивилизации. На ремонт они уже потратили 8−10 тысяч рублей. В планах ещё прорубить скважину, так как летом колодец пересыхает и супругам приходится возить воду с другого конца деревни.

Интерьер дома выполнен без излишеств — натурализм во всех его проявлениях: обои содрали, стены вычистили от гвоздей и покрыли краской. А вот мох, который служил в те времена подложкой между бревнами и портил всю эстетику, решили закрыть бечёвкой — получилось стильно.

— Все дизайнерские решения диктовались наполовину Алёной, наполовину бюджетом, — обобщает Слава.

Алёна отмечает, что здорово сэкономили они на ремонте благодаря тому, что делали всё своими руками, в том числе и мебель. После того, как ребята ушли из ЖКХ, где, кстати, и познакомились, Слава решил заниматься ремесленничеством: оборудовал мастерскую, купил деревообрабатывающий станок. Семья постепенно заменяет всю мебель, которую они привезли, на деревянную. Уже готовы стеллажи и кровати. Своими работами Слава, мягко говоря, недоволен, но главное, чтобы супруге нравилось, а она в восторге.

— Стеллаж — это то, что я хотела, — благодарит мужа Алёна. — Он выполняет главные функции: он не только хранит игрушки, но и зонирует комнату дочки, не ограничивает поступление теплого воздуха от печки.

Чтобы заинтересовать деревней и других белорусов, Алёна начала изучать историю поселения и здешних домов. Рассказала и про свои хоромы в 60 «квадратов». Дом был построен в 1954 году коренными жителями для своей семьи. Хозяева держали здесь ещё и продуктовую лавку.

— Когда мы приехали, в Крестах проживала постоянно только одна бабушка в километре от нас. Ещё дальше есть две дачницы. Это грустно, конечно, так как деревня раньше процветала. Были и ферма, и школа. По словам коренных крестовцев, это была лучшая деревня из всей округи. Даже кино приезжали показывать в местной школе. А начали распадаться Кресты после того, как несколько колхозов совместили в один. Рабочих мест не хватало и молодежь стала уезжать. Опустела деревня в течение 20 лет.

«Гуляла с ребёнком и встретила волка»

Дом наших героев стоит в самом начале улицы, хоть и под вторым номером. Их участок в 25 соток выделяется среди здешних дворов всё ещё зеленой травой. Сохранился и старый сад, в него подселили более молодые саженцы вишни и слив. Сезон огорода подошёл к концу, а вот домашняя скотина требует ухода круглый год. Зато дети каждый день пьют козье молоко, но больше всего любят отцовские блинчики из деревенских яиц, приготовленные в печи.

— За 10 дней до Нового года мы с отцом соорудили баню на том же месте, где она была у предыдущих владельцев. Состояние у неё было плачевное. Печку вообще полностью разобрали ещё до нашего приезда, — показывает владения Слава. — Дальше из старых построек у нас остался сарай, который состоит из двух частей. В одной из них я обустроил мастерскую. Во второй у нас обитают три козы, один козёл и курицы с петухами.

Слава просит быть внимательными на участке, ведь здесь частенько отдыхают змеи, да и вообще дичи в деревне хватает. Это как раз и неудивительно, ведь на деревьях кое-где ещё висят сливы, хрустят яблоки под ногами — для кабанов и лосей просто шведский стол. Алёна один раз вообще на волка наткнулась.

— Была середина осени. Пошла с сыном гулять, он спал в коляске. Я наслаждалась окружающими видами, ни о чём не думала, и тут вижу в метрах 150−200 выходит волк. Мы посмотрели друг на друга, я испугалась, а ему скорее было любопытно. Начала отступать задом до первого ближайшего поворота, так как нельзя поворачиваться спиной к дикому животному. Как только скрылась из его поля зрения, бросилась с коляской до дома. После такого к деревенской жизни всё равно не охладела. В городе намного больше опасностей, чем в сельской местности. Дикие животные сами боятся людей, а вот машины, пьяные люди — от них защиты нет.

«Раз в месяц возим детей в развлекательный центр»

За 4 года дом наполнился смехом ещё двух ребятишек: Димы и Весты. Старший сын Алёны уже учится в университете в Минске, при любой возможности приезжает насладиться бескомпромиссной тишиной. Такой стиль жизни ему нравится, а вот школьница Вика всё-таки грезит о городе.

Затею с переездом в деревню поддержали далеко не все в окружении супругов. Ни друзья, ни родственники не понимают, что они забыли в этой глуши. Говорят, что отнимают у детей нормальное детство.

— Да, мы понимаем, что здесь много чего нет. Даже за продуктами ездим в местный районный центр, хотя и доставка без проблем сюда доезжает. Раз в месяц обязательно устраиваем для детей вылазки, так сказать, в цивилизацию, отвозим их в развлекательный центр в Полоцке. Мы не хотим, чтобы они чувствовали себя в чём-то ущемленными. Летом ходили в ресторан специально, чтобы показать детям, что это такое, как себя нужно вести в общественном заведении. Вика выросла в городской среде и ей порой не хватает простой детской площадки, но мы обязательно её купим сюда. Следующим летом уже будет стоять батут. Мы стараемся организовать нашу деревенскую жизнь, чтобы дети не чувствовали себя дикими. Хотим совместить приятную красивую жизнь на чистом воздухе с хорошими домашними продуктами и не уступать современности, — делится Алёна.

Вика ходит в школу, что находится в 17 км от дома. До дороги её подвозит Слава, а там забирает школьный автобус. Алёна признаётся, что сельское образование в разы уступает столичному, но искренне радуется, что дочь попала в сильный класс.

— В классе 12 человек и четверо висят на доске почёта. Честно, нам очень повезло с учительницей, она у нас старой закалки. Был период, когда её отправили на пенсию, потому что нужно было срочно устроить учителя, который отрабатывал распределение, и начались сложности с обучением. Потом позвали назад нашу первую учительницу и она очень быстро подтянула детей, — рассказывает Алёна. — Хочу сказать, если родители будут заинтересованы в образовании, деревенский ребёнок не будет уступать по знаниям городским. Есть много онлайн курсов, по которым дополнительно занимаются многие дети.

По словам супругов, инфраструктура с каждым годом становится всё хуже и хуже. Сейчас стоит вопрос, чтобы закрыть детский садик. Уже нет магазина в соседней деревне.

Что касается работы, то в умирающих сёлах с ней тоже туго, но Слава без неё не остаётся. То в грибы да ягоды сходит, то поможет кому-нибудь на участке, то в колхозе подработку найдёт. Копейка, но как говорится, рубль бережёт. Алёна после декрета в домохозяйках засиживаться не собирается, уже думает, какую удалённую профессию ей освоить. Старший сын пошёл по её стопам, в БГУИР, но она ему в навыках и современных знаниях не конкурент.

Слава и Алёна понимают, что дети вырастут и уедут развиваться в города. Они же останутся жить в деревне.

— У нас очень большие планы на будущее с мужем. Как только младшие подрастут, оставим их на пару дней с дедушкой и рванём в трип на мотоцикле по Беларуси.

— Лет так через семь-восемь, — подхватывает Слава.