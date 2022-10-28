Зашкварные истории клиентов от слуцкого мастера маникюра. Почитайте

Женский проект Lampa делится второй частью историй из личного опыта слуцкого мастера. Первую часть можете почитать здесь.

«Подарок» от любовника клиентки

«Я многопрофильный специалист в сфере обслуживания. Этот случай у меня был, когда я работала на смене в маникюрном кабинете.

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Приходит женщина на маникюр. Про таких говорят «та ещё болботушка». Рассказывала обо всём и всех, едва ли переступив порог. Я пригласила её за маникюрный стол, администратор закрыл дверь, и тут она резко перешла со мной на разговоры про интим.

Она рассказала про мужа, любовника, про то, какие мануальные ласки они любят. Мой мозг начал вскипать уже до того момента, как она сказала: «Ой, девушка, я же забыла самое главное — предупредить вас. У моего Русланчика повышенная растительность по всему телу, и он ей очень гордится, потому что нация горячих кровей. Я только что от него, мы так хорошо провели время, поэтому, возможно, под ногтями будут волосы с самого его прекрасного места. Вы же понимаете, о чём я?»

Мой глаз начал нервно дёргаться, и меня как будто облили холодной водой. Я еле сдержалась. Она просила помочь выбрать ей дизайн, но, кроме волос Русланчика, я не могла ни о чём думать. Я боялась перевернуть её руку, чтобы выпилить ноготь и увидеть волосы.

Женщина меня не обманула, и я увидела то, что боялась. Клиентка странная, поэтому дизайн выбрала странный. Белые ногти, а сверху коричневые блёстки. Я сделала всё, как она просила, а в конце она мне сказала: «Ой, мои ногти выглядят так, как будто кофе посыпали их, а у меня Руслан не любит кофе, он только чай пьёт». Я еле сдержалась, чтобы не сказать: «Значит, посыпьте их чаем».

Клиентка осталась довольна и сказала, что это любимые цвета её мужа, поэтому хотя бы ему маникюр понравится. С насадками от маникюрного аппарата я не церемонилась — выкинула в мусорку.

В следующий раз, когда я работала в этом кабинете, тщательно проверяла записи клиентов, чтобы не попасть в смену именно с этой персоной».

Клиентка хотела скрыть гепатит Б

«Следующая история тоже из маникюрного кабинета. Пришла женщина под конец рабочего дня и очень просила её принять. Было лето, она зашла в солнцезащитных очках. Сказала, что ей не нужен гель-лак, а просто гигиенический маникюр.

Администратор пригласил её ко мне за стол. Она села, и я попросила её снять очки. Женщина как-то засуетилась и спросила, обязательно ли это. Я поняла, что тут что-то не так, и сказала, что так она сможет увидеть лучше качество работы. Она снимает очки, и у меня волосы дыбом встали. Её белки в глазах были цвета апельсиновой корки.

Я понимаю, что это точно не норма, и говорю, что мне надо выйти. Подошла к администратору, рассказала, и мы пошли к ней. Женщина поняла, что будет дальше, и заранее начала собирать свои вещи, прежде чем мы пришли. Мы встретились с ней в коридоре, она извинилась передо мной и администратором, что хотела скрыть свою болезнь — гепатит Б. Мы расстались хорошо и порекомендовали салон, где её смогут обслужить».