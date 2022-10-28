«Кур’ер» посмотрел, что происходит в эти дни в частной торговле в Слуцке и в других городах. Приводим наблюдения очевидцев и наших сотрудников.

Обувь и галантерея

Случчанка, которая живёт в Минске, в Instagram рассказала, что из-за нового постановления №713 о регулировании цен магазины выставляют модели кожаной обуви на распродажу от 80 до 120 рублей за пару, а потом торговые объекты закрываются. Например, в магазине Mario Berluchi продавали обувь по 50 рублей. Люди смели весь товар, скупая по 3-4 пары, утверждает девушка.

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В городе нашумела распродажа в частном магазине «Мир сумок», который продаёт галантерею. В торговом объекте сделали распродажу — 40% на весь ассортимент (ликвидация склада). Достоверно неизвестно, связано ли это с регулировкой цен, или есть другие причины.

Слуцкий рынок

Сегодня, 28 октября, рабочий день у ИП на рынке закончился на тревожной ноте. Предприниматели говорили о том, что какие-то люди приехали с проверками — выборочно смотрели продавцов фруктов, одежды и обуви. Поэтому ИП преждевременно закачивали торговлю, закрывали свои роллеты и стояли группами, обсуждая условия нового постановления. Одна женщина сказала про торговлю: «Получается, вся работа сейчас — стой и бойся». Эти ИП не понимают, как им дальше быть.

Хотя есть предприниматели, которые работают в прежнем режиме и тревожатся скорее от настроений своих коллег.

Продавцы сельхозпродукций на рынке тоже обсуждали регулировку цен.

Газета «Наш край» сообщила, что 27 октября в Барановичах предприниматели с двух местных рынков не вышли на работу. В итоге с ними встретились местные власти.

Валерий Мацкевич, начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома, подтвердил, что накануне на рынках в Бресте, Барановичах, Пинске действительно начали закрываться павильоны, после чего к решению проблемы подключились горисполкомы.

По его словам, ИП разъяснили законодательство, и сейчас «напряжение снято». Валерий Мацкевич также выразил уверенность, что рынки будут работать в штатном режиме. При этом он уточнил, что за разъяснениями можно обращаться на сайт МАРТ, где есть онлайн-форма запроса, помогут разобраться с проблемными вопросами и в исполкомах.

Детские игрушки

Случчанка Александра рассказала «Кур’еру», что все её знакомые индивидуальные предприниматели не понимают, как им работать дальше. 27 октября была в слуцком «Буслике», там переоценка товара была в меньшую стоимость, в магазине FUNtastik то же самое.

Косметика

Случчанка Ольга рассказала в Instagram, как ездила в Минск 27 октября. Там она увидела, что в магазинах отделы либо закрыты на преоценку, либо все товары стоят без ценников. Если ещё 26 октября девушка покупала шампунь H&S за 13 рублей за 600 мл, то на следующий день он стоил 27 рублей за 250 мл. «Люди несколько дней ночуют на работе, чтобы потом заново переоцениваться. Всем, кто работает в торговле, — мои соболезнования», — написала Ольга.

Белорусский ретейл «Мила», продающий косметику и парфюмерию, временно закрыл виртуальный магазин. Как сообщает сайт компании, это связано с переездом склада. Обработка заказов из-за этого будет невозможна с 26.10.2022 по 01.11.2022. Не будут работать и чат-боты, и бонусные карты. Компания приносит за временные неудобства извинения и ждёт клиентов в ноябре.

Читатели рассказали «Кур’еру» рассказали, что в магазине «Мила» большие скидки. Одна девушка купила шампунь в два раза дешевле, чем раньше — 6 рублей вместо 12 рублей. А другая сказала, что женски колготки продают по 5 рублей.

Зоотовары

В четверг, 27 октября, в соцсетях один из продавцов зоотоваров в Гомеле обратила внимание, что поставщики временно не отгружают товар. Она попросила людей не паниковать и сделать запас сухого корма на ближайшие несколько недель.

В одном из сетевых зоомагазинов в Слуцке висит объявление о переоценке товаров. Продавец рассказала «Кур’еру», что всё продаётся на скидке до конца октября, особенно подешевел сухой корм для кошек и собак. Что будет с 1 ноября, сотрудница зоомагазина не знает.

Напомним, что 6 октября на совещании по экономическим вопросам Александр Лукашенко запретил повышение любых цен в стране.

Госконтроль провёл масштабные рейды по магазинам, за повышение цен возбудили десятки уголовных дел.

С 20 октября в Беларуси заработала новая система ценообразования. В постановлении № 713 перечислены 370 видов товаров: от продовольствия и одежды до автомобилей и различного оборудования. Введены предельные надбавки для импортёров и внутренней торговли — от 15 до 60%. Повышение отпускных цен необходимо согласовывать с госорганами.

После принятия постановления Совмина №713 у бизнеса возникло очень много вопросов относительно формирования цен и применения предельных торговых надбавок. МАРТ создал специальную форму для сбора вопросов от бизнес-сообщества, а также выступал с разъяснениями по новым нормам ценообразования.

При этом 26 октября правительство скорректировало отдельные нормы постановления №713.