Мошенники не перестают атаковать случчан и других жителей страны. Так, недавно случчанка Д. лишилась 2 900 рублей, а житель Борисова отдал фальшивому «продавцу из Слуцка» 900 рублей.

История о продаже автомобильных колёс

В Слуцкий РОВД обратилась жительница Слуцка Д., которая пояснила, что на популярной торговой площадке она разместила объявление о продаже своих автомобильных колёс.

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25 октября в мессенджере Viber с женщиной связался псевдопокупатель, который «согласился» приобрести колёса. Для отправки товара неизвестный предложил Д. оформить онлайн курьерскую доставку якобы в одной из популярных курьерских служб, после чего выслал фишинговую ссылку.

Перейдя по ней, женщина заполнила все появившиеся поля и ввела там в том числе и реквизиты своей банковской карты. Злоумышленники получили данную информацию, осуществили несанкционированный доступ к банкингу и похитили более 2900 белорусских рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.

История о покупке прицепа

20 сентября в Слуцкий РОВД с заявлением обратился гражданин В., житель Борисова, который пояснил, что в сети Интернет он нашёл объявление о продаже прицепа по привлекательной цене.

В ходе переписки «продавец» сообщил, что прицеп находится в Слуцке. Гражданин В. выехал в Слуцк за прицепом. По пути «продавец» связался с В. и попросил в качестве задатка перевести 900 белорусских рублей на банковскую карту, что гражданин В. и сделал.

Прибыв в условленное место, В. обнаружил отсутствие прицепа и «продавца». При попытке связаться с «продавцом» последний на связь выходить перестал.

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