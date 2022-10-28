Мошенники не перестают атаковать случчан и других жителей страны. Так, недавно случчанка Д. лишилась 2 900 рублей, а житель Борисова отдал фальшивому «продавцу из Слуцка» 900 рублей.
История о продаже автомобильных колёс
В Слуцкий РОВД обратилась жительница Слуцка Д., которая пояснила, что на популярной торговой площадке она разместила объявление о продаже своих автомобильных колёс.
25 октября в мессенджере Viber с женщиной связался псевдопокупатель, который «согласился» приобрести колёса. Для отправки товара неизвестный предложил Д. оформить онлайн курьерскую доставку якобы в одной из популярных курьерских служб, после чего выслал фишинговую ссылку.
Перейдя по ней, женщина заполнила все появившиеся поля и ввела там в том числе и реквизиты своей банковской карты. Злоумышленники получили данную информацию, осуществили несанкционированный доступ к банкингу и похитили более 2900 белорусских рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление.
История о покупке прицепа
20 сентября в Слуцкий РОВД с заявлением обратился гражданин В., житель Борисова, который пояснил, что в сети Интернет он нашёл объявление о продаже прицепа по привлекательной цене.
В ходе переписки «продавец» сообщил, что прицеп находится в Слуцке. Гражданин В. выехал в Слуцк за прицепом. По пути «продавец» связался с В. и попросил в качестве задатка перевести 900 белорусских рублей на банковскую карту, что гражданин В. и сделал.
Прибыв в условленное место, В. обнаружил отсутствие прицепа и «продавца». При попытке связаться с «продавцом» последний на связь выходить перестал.
Правила безопасности
- Помните, что для денежного перевода на банковскую карту необходимо знать только номер и срок действия банковской карты. Ни в коем случае нельзя сообщать уникальные коды банковских карт, реквизиты доступа к банкингу!
- Не стоит переходить по ссылкам, которые сбрасывают якобы продавцы либо покупатели, так как данные ссылки могут быть фишинговыми, созданными для получения конфиденциальных данных граждан.
- При заказе товаров в сети Интернет стоит обращать внимание на стоимость товара, сравнивая её с рыночной. Если цена значительно ниже рыночной, это может быть первой весточкой, что продавец недобросовестный.
- Также рекомендуется поискать отзывы о продавце либо онлайн-магазине, чтобы не попасть на мошенников, а также рекомендуется заказывать товары не по предоплате, полной либо частичной. Лучше всего заказывать наложенным платежом! Так вы обезопасите себя от преступных посягательств и сохраните свои деньги.